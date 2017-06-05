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Пушкин, Толстой, Лермонтов и Достоевский стали самыми популярными классиками

Общество
5 июня, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Пушкин остается самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом

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Памятник поэту Александру Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россияне и русскоязычные жители за границей предпочитают произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, показал опрос ВЦИОМ, сообщил  член Союза писателей России, секретарь по международным делам МСПС (Международное сообщество писательских союзов) Владимир Торин в ходе круглого стола, который состоялся на книжном фестивале "Красная площадь".

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"Александр Сергеевич Пушкин остается самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом, - из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России - 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, - 38%)", - сказал он.

Первые строчки рейтинга любимых российских классиков также заняли Лев Толстой (назвали 27% россиян и 35% русскоязычных иностранцев), Михаил Лермонтов (20% и 18% соответственно), Федор Достоевский (16% и 22%). Респонденты, опрошенные в России, несколько чаще называли Сергея Есенина (15%), нежели участники онлайн опроса за рубежом (10%), а последние, в свою очередь, скорее вспоминали Антона Чехова (19%), чем наши сограждане (12%).

"Я считаю, что независимо от результатов такого необычного хит-парада русских классиков, у всех нас есть неоценимое богатство в виде великой русской классической литературы. Весь мир с большим уважением относится к произведениям русских писателей, и мы, конечно, должны этим гордиться. Мы хотели этим необычным исследованием привлечь внимание к нашей классике и, думаю, нам это удалось", - добавил Торин.

Исследование ВЦИОМ проведено в период с 11 по 13 мая 2017 года по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 1800 респондентов.

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