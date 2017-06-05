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Теракты в Лондоне пока не вызвали аннуляций туров в Великобританию

Общество
5 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

По данным туроператоров, никаких ограничений для туристов в Лондоне в настоящее время нет, все экскурсионные объекты работают в штатном режиме

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские туристы пока не аннулируют туры в Великобританию после терактов в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Лондонские теракты пока не вызвали аннуляций туров в Великобританию, - говорится в сообщении. - Об этом говорят данные российских туроператорских компаний. Они же подтверждают, что ограничений на экскурсионные программы в Лондоне пока нет тоже".

В АТОР отмечают, что пока признаков паники или снижения спроса на рынке не видно. По данным туроператоров, никаких ограничений для туристов в Лондоне в настоящее время нет, все экскурсионные объекты работают в штатном режиме.

"Отметим, что, судя по опыту российских туроператоров, реакция туристов на подобные события бывает не мгновенной. Однако обычно через день после трагедии уже можно говорить о наличии или отсутствии реакции туристов на те или иные события", - говорится в сообщении АТОР.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, а затем, доехав до рынка Боро-маркет, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате атак семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое.

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