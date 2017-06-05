Оставшимся без крова из-за взрыва газа в Волгограде начали выдавать жилищные сертификаты

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Первые 16 семей, которые остались без крова из-за взрыва газа в доме в Волгограде, получили в понедельник жилищные сертификаты, всего до конца недели его выдадут 44 семьям. Об этом ТАСС сообщила замначальника управления комитета строительства Волгоградской области Лидия Зуева.

"Всего в доме, где произошел взрыв газа, который после ЧП признан аварийным и будет снесен, проживало 47 семей. Сегодня первые 16 семей получили жилищные сертификаты, остальные 28 получат их до конца недели. Есть проблемные вопросы по трем семьям, где сертификаты должны будут получить наследники, эти вопросы разрешатся чуть позднее", - сказала Зуева.

По данным комитета строительства, из резервного фонда Волгоградской области для предоставления жилищных сертификатов пострадавшим от взрыва газа выделено 93,7 млн рублей. По плану выдача сертификатов должна завершиться до 1 июля 2017 года, получатели смогут распорядиться ими до 1 декабря 2017 года. Сертификаты выдаются из расчета 35 тыс. рублей за 1 кв. м, что позволяет гражданам приобрести новые квартиры в Волгограде.

Одна из получательниц сертификата Наталья Болдырева отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что благодаря получению сертификата планирует улучшить жилищные условия: "У нас была двухкомнатная, но будем подыскивать трехкомнатную квартиру". "Сертификат плюс помощь, которую нам оказали за потерю имущества, (этого) может хватить на приобретение нужной нам квартиры - надо просто хорошо поискать", - добавила Болдырева.

По данным областным властей, более 20 семей уже определились с выбором жилья и забронировали квартиры в строящихся новостройках Волгограда. Пострадавшие семьи в основном сейчас проживают у родственниках и друзей. Те, кто вынужден снимать жилье, будут получать поддержку из областного резервного фонда. Размер выплат составит: 15 тысяч рублей в месяц для жильцов однокомнатных квартир, 20 тысяч рублей - при аренде двух-, трех- и четырехкомнатного жилья.

ЧП в Волгограде

Взрыв газа произошел в Волгограде 16 мая, обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир из 45. По данным местных властей, погибли четыре человека, 12 госпитализированы. На заседании оперативного штаба было принято решение о полном сносе дома.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Она предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

26 мая Следственный комитет предъявил обвинение по этой статье владельцу расположенного в доме торгового павильона, его отцу и мужчине, которого собственники наняли для подключения павильона к сетям водоснабжения. Предположительно, рабочий повредил газовую трубу. 18 мая Советский районный суд Волгограда арестовал всех троих на два месяца.