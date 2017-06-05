Около 100 человек удалены с ЕГЭ в 2017 году за нарушения

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 100 человек удалены с госэкзаменов по географии, информатике и базовой математике за нарушения. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"С первых экзаменов по географии, информатике и базовой математике удалено за нарушения около 100 человек. Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда было удалено примерно 130 человек", - сказал Кравцов.
29 мая с экзаменов по географии и информатике стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. 31 мая выпускники школ сдавали экзамен по базовой математике.
2 июня проходила сдача ЕГЭ по математике профильного уровня. В понедельник школьники сдают ЕГЭ по обществознанию.