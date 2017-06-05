В Большом Кремлевском сквере стартовал проект выпуска в природу птенцов сапсана

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Программа выпуска в природу птенцов сокола-сапсана стартовала в Большом Кремлевском сквере. Она рассчитана на три года и предусматривает выведение от четырех пар сокола-сапсана до 15 птенцов. Птицы будут выращены до стадии "подъема на крыло", приучены к самостоятельному добыванию пищи и затем выпущены в естественную среду обитания.

На территории Большого Кремлевского сквера состоялось кольцевание пяти птенцов, которых затем поднимут на Константино-Еленинскую башню Кремля и разместят в специальном боксе. В дальнейшем в течение 2-3 недель специалисты будут наблюдать за птенцами, а затем, когда птицы будут готовы, их выпустят в природу.

Как пояснили специалисты, аномальные погодные условия текущего весеннего сезона повлияли на сроки выпуска птенцов. В связи с этим первый этап выпуска пройдет в июне-июле, второй этап - примерно через две недели после начала первого, по мере адаптации и взросления соколят.

Эксперты выбрали для выпуска птиц три территории - Московский Кремль, это историческое место гнездования сокола-сапсана; резиденцию патриарха в районе Новопеределкино; усадьбу "Знаменское-Садки" (здание "ВНИИ ЭКОЛОГИЯ").

Сапсан веками гнездится в Москве на наиболее высоких зданиях. Известно, в частности, о его гнездовании на колокольне Ивана Великого в Кремле. Во времена князя Василия III изображение сапсана чеканили на московских монетах. Вскоре после появления в Москве "сталинских высоток" сапсаны освоили гнездование и на них.

Стартовавшая программа выпуска сокола-сапсана приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды. В мероприятии приняли участие глава Минприроды Сергей Донской, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, руководитель научно-методического центра "Биоразнообразие" "ВНИИ ЭКОЛОГИЯ" Александр Сорокин.

Санитары московского неба

"Не случайно не только, что в этом году реализуем программу, но и что в этот день. Я хотел поздравить всех с этим днем - сегодня День эколога, который был учрежден президентом 10 лет назад, он юбилейный сегодня. На самом деле совпала и дата и место, где мы выпускаем соколов", - сказал Донской журналистам.

Он отметил, что программа восстановления популяции соколов-сапсанов - "санитаров московского неба" - осуществляется совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Очень символично, что с Кремля, где соколы всегда обитали, мы и начинаем это восстановление. В программе участвует и соколиный цент Минприроды, который занимается разведением хищных птиц. Сокол - исторически здесь находился и его восстановление с одной стороны очень важное экологическое мероприятие, а вообще наличие соколов в Москве, это важный биологический маркер, который характеризует качество окружающей среды", - отметил министр.

По его словам, старту программы соответствует и погода: в момент кольцевания птенцов шел дождь, который не помешал выпуску птенцов. "И погода, и птицы соответствуют: птицы соответствуют Кремлю, а погода - естественной среде, в которую должны выпускаться птицы", - сказал Донской.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Кульбачевский в свою очередь заметил, что есть примета: "хорошее дело нужно начинать во время дождя".

Он рассказал журналистам, что популяция соколов-сапсанов находится на грани исчезновения в России, среди причин - отсутствие кормовой базы, антропогенная нагрузка. "Есть проблемы с браконьерством. Очень востребована эта птица для соколиной охоты, в том числе в арабских странах. Каждый год бывают случаи, когда мы с таможенниками задерживаем те или иные партии этих птиц. Мы хотим, чтобы в Москве, на московских высотках эти птицы обитали. Рельеф местности для них схож со средой обитания, небоскребы и высокие здания они принимают за скальные породы, скальные образования", - сказал Кульбачевский.

Кроме того, под его слова, соколы-сапсаны выполняют задачу по корректированию численности воробьев, голубей, ворон. "В этом смысле соколы-сапсаны выполняют средорегулирующую функцию", - пояснил глава департамента.