Глава МЧС предложил разработать экономическую ответственность за неточный прогноз погоды

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков предлагает выработать экономический механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.
"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", - сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы. "Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать", - сказала Матвиенко, выразив соболезнование семьям погибших в Москве и Подмосковье.
По словам спикера, профильные комитеты должны разобраться, чем занимается Гидрометцентр, потому что нет гарантий, что подобное не повторится в любое время.