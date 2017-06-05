Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, возглавляющая комиссию нижней палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что представители партии "Яблоко" отправили запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему депутат не указала в своей декларации о доходах сведения о муже и автомобиле.

"Указывать в декларации при огромном своем желании я не могу имущество мужа, поскольку у меня такого нет; и нет совместного имущества с бывшим мужем, и нет автомобиля. Нет и мужа, собственно говоря", - сказала она в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС. Поклонская подчеркнула, что не состоит в официальном браке, а машину, которая ранее была в ее собственности, она подарила отцу на день рождения еще в 2015 году. "Ее я не продавала, прибыль не извлекала", - пояснила депутат.

Парламентарий заявила, что не собирается реагировать на заявления партии "Яблоко": "Вообще ко мне никакая партия "Яблоко" не обращалась. То, что было сказано в прессе, - кем это было сказано? Что за политическая партия? Она не представлена ни в Думе, нигде, поэтому никак реагировать на нее не буду".

"Пусть пишут специально для того, чтобы напомнить о себе людям, потому что уже забыли, что такая партия существует. А появляется она только на каких-то скандалах, чтобы напомнить о своем названии… Реагировать я никак не буду, не собираюсь", - повторила депутат.

В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала 2,6 млн руб. (в эту сумму входят доходы за три месяца работы в Госдуме и зарплата прокурора Крыма за 9 месяцев). Из декларации также следует, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств. Там указано, что у нее есть жилье во временном пользовании.