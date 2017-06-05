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Яровая: трагедия под Тверью доказывает, что оружие должно быть в ограниченном обороте

Общество
5 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

По словам депутата, преступление в Твери требует выяснения всех обстоятельств: происхождения оружия, законности правообладания и соблюдения процедур контроля

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Трагедия в Тверской области, где в результате бытового конфликта были расстреляны девять человек, доказывает, что оружие в РФ должно оставаться в ограниченном обороте. Такое мнение высказала  ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

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Как сообщалось ранее, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" 38-летний электрик, поссорившись с компанией, где распивали спиртные напитки, взял ружье и расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей. Он был задержан прибывшими сотрудниками полиции. Позднее подозреваемый заявил, что сперва хотел просто напугать обидчиков и заставить извиниться.

"Жестокое убийство в Твери - кровавое доказательство того, что оружие должно оставаться в ограниченном обороте", - подчеркнула Яровая, отвечая на вопрос о том, нуждается ли российское законодательство об обороте оружия в дополнительном ужесточении.

"Российское законодательство носит сбалансированный характер и требует неукоснительного соблюдения", - уверена парламентарий. Она обратила внимание, что "периодически появлялись и появляются лоббисты распространения оружия". "Трагичный опыт других стран их не останавливает. Оружие, доступное "на расстоянии вытянутой руки", как в США и как намеревается сделать Украина, - это дорога к постоянным бытовым и психопатическим убийствам, реальная и очень высокая угроза безопасности жизни и здоровья граждан, провокация преступлений совершенно разной мотивации", - считает зампредседателя Госдумы.

"Мы занимали и занимаем позицию максимального контроля за оборотом оружия, проверок на наркотическую и алкогольную зависимость", - подтвердила Яровая.

По словам депутата, преступление в Твери требует выяснения всех обстоятельств: происхождения оружия, законности правообладания и соблюдения процедур контроля, причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления.

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Массовое убийство в Тверской области
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