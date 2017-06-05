Патриарх Кирилл: содействие властей в восстановлении храмов дает значительные результаты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Органы государственной власти в последние годы принимают активное участие в восстановлении храмов, что дает хорошие результаты. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе чина освящения Троицкого храма в столичном районе Троице-Лыково.

"В последние годы государство стало содействовать Церкви, через Министерство культуры опускаются средства, государство начало принимать активное участие в том, чтобы вместе с церковью восстанавливать замечательные памятники архитектуры. Мы благодарим Бога за то, что новое отношение церкви и государства приводит к тому, мы достигаем значительных результатов, и этот храм является свидетелем такого замечательного сотрудничества", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Троицкий храм, который был освящен 5 июня, воссоздан практически с нуля.

"Сегодня мы можем свидетельствовать, что практически все восстановлено. Из 26 построек, которые находились здесь, дошли только восемь, и то в страшном состоянии. Замечательно, что сегодня возрождаются постройки, люди могут сюда приходить, а дети играть на детской площадке. Это место открыто для всех, то способен видеть красоту и беречь ее", - подчеркнул он.

Патриарх добавил, что разговоры о том, что храмы нельзя передавать церкви для реставрации, ведутся теми, кто не хочет ее присутствия в общественной жизни. "Когда сегодня некоторые представители интеллигенции говорят, что нельзя церкви ничего передавать, они не справятся, не смогут содержать, все эти голоса преследуют цель, чтобы церковь была где-то на периферии жизни", - сказал он и подчеркнул, что отреставрированный храм стал примером заботы РПЦ о восстановлении исторического наследия.

Троицкий храм в Троице-Лыково

Усадебный храм Живоначальной Троицы - выдающийся всемирно известный памятник русской культуры петровской эпохи, стиля московского барокко - был построен зодчим Яковом Бухвостовым и освящен в 1708 г.

В начале 1900-х храм перестроен по проекту архитектора Семена Кулагина: возведена колокольня, устроена двухэтажная трапезная, приделы на хорах в честь Казанской иконы Божией Матери и преподобного Серафима Саровского.

В октябре 1930 г. оба каменных храма были закрыты, а деревянный Успенский храм в 1936 году сожжен. В советское время в Успенской церкви находилась столовая суворовского училища, затем здание церкви использовалось Институтом атомной энергии им И. Курчатова как склад. С него были снесены главы с крестами, разрушена колокольня, уничтожено внутреннее убранство. В 1980-х гг. в храме случился пожар и он сгорел изнутри.

В 1989 г. в Успенской церкви возобновились богослужения. В настоящее время храм Успения Пресвятой Богородицы полностью восстановлен, регулярно проводятся богослужения. Действует Воскресная школа для разных возрастных групп. В 1999 году на территории храма открылась православная гимназия. Сложилась приходская община, на основе которой в 2003 году образовано Православное сестричество Живоначальной Троицы для воссоздания женской благотворительной общины.