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Матвиенко предлагает создать новую линейку учебников по русскому языку

Общество
5 июня, 13:15 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 5, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации добавила, что все школьные учебники должны быть изданы на бумаге

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что необходимо создать новую, современную линейку учебников по русскому языку.

"Многие из действующих учебников, к сожалению, плохого качества. Нужна хорошая, современная линейка учебников по русскому языку", - сказала сенатор на встрече с преподавателями в детском лагере "Артек".

Она добавила, что все школьные учебники должны быть изданы на бумаге. "В основе обучения должна быть бумажная версия, ребенок должен держать учебник в руках", - считает Матвиенко. При этом она отметила, что "это не исключает наличия электронной версии".

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