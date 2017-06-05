Матвиенко предлагает создать новую линейку учебников по русскому языку

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что необходимо создать новую, современную линейку учебников по русскому языку.

"Многие из действующих учебников, к сожалению, плохого качества. Нужна хорошая, современная линейка учебников по русскому языку", - сказала сенатор на встрече с преподавателями в детском лагере "Артек".

Она добавила, что все школьные учебники должны быть изданы на бумаге. "В основе обучения должна быть бумажная версия, ребенок должен держать учебник в руках", - считает Матвиенко. При этом она отметила, что "это не исключает наличия электронной версии".