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Захарова: интересовавшийся правами ЛГБТ финский журналист испугался ехать в Чечню

Общество
5 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, финны мотивировали свое решение нежеланием идти на поводу у властей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разочарована отказом финского журналиста поехать в Чечню для изучения реальной ситуации с соблюдением прав ЛГБТ в республике. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Финский журналист, который пришел в МИД России в поисках политической подоплеки темы "чеченских геев", передумал ехать в Чечню. Об этом он и его редакция написали в соцсетях", - информировала дипломат.

По ее словам, "финны мотивировали свое решение нежеланием идти на поводу у властей". "Начальник международной редакции Yle Элина Равантти заявила: "Одна из главных целей поездок журналистов - свободно встречаться с разными людьми, важными с точки зрения репортажа. Этой цели трудно достичь, если чиновники участвуют в составлении программы", - процитировала Захарова.

Это называется струсить

"Это реально очень, очень, очень смешно! - ответила дипломат редакции телекомпании. - Во-первых, в Чечню самостоятельно финский журналист и не собирался до нашего приглашения. Видимо, "с точки зрения репортажа", этого не требовалось. Во-вторых, за поиском ответов на свои вопросы он пришел именно к официальным властям, так еще и тем, которые занимаются "высокой политикой" - он пришел во внешнеполитическое ведомство!"

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При этом, когда МИД России предложил ему "вместо политизации темы поработать "на земле", редакция сразу начала говорить о неуместности вовлечения властей", обратила внимание Захарова. "Честно говоря, я была о нем лучшего мнения, - призналась она. - Со мной он общался преисполненный решимости и творческого задора. И я ему верю - он действительно хотел и был готов поехать, но ему запретила редакция, а он и сдался".

"Кто запретил редакции - думаю, пока это останется секретом, - добавила она. - Но факт остается фактом: финский журналист отозвал свое решение ехать в Чечню, ссылаясь на решение редакции. Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по русски это называется "струсить"".

"Одним словом, ловля покемонов западными журналистами продолжается, - заключила представитель российского МИД. - Но я уверена, когда-нибудь им станет брезгливо выдавать это за журналистику и они вернутся к настоящей беспристрастной работе".

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Захарова обратилась к главе Чечни Кадырову с просьбой организовать поездку в республику для корреспондента финского телевидения, которого интересует тема якобы преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе. Тот в свою очередь заявил, что готов оказать помощь с организацией поездки в республику финского журналиста.

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