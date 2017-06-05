Лето без клещей: как защититься от переносчиков энцефалита

Первый летний месяц — период самой высокой активности лесных клещей. По данным Роспотребнадзора, число россиян, обратившихся в медучреждения после укусов клещей, в этом сезоне увеличилось на 40 тыс., достигнув к концу мая 133 тыс. человек.

Несмотря на то, что столица, как и большая часть Московской области, не относится к эндемичным районам по заболеванию энцефалитом, укус клеща может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

ТАСС рассказывает, в чем опасность клещей и как защитить себя и домашних животных.

? Чем опасны клещи? Клещи — носители клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза и других болезней. Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное заболевание, которое поражает преимущественно центральную нервную систему. Это может привести к серьезным осложнениям и даже к смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты вместе с обезболивающей слюной клеща. В Подмосковье эндемичным по энцефалиту признаны Дмитровский и Талдомский районы. Это значит, что там при укусе клеща есть вероятность заразиться энцефалитом. А вот клещевой боррелиоз распространен повсеместно, в том числе в лесах и парках Москвы. У большинства заболевших развивается поражение кожи. Также могут появиться боли в мышцах, суставах, повыситься температура, в тяжелых случаях проявляются симптомы менингита, артрита, гепатита, перикардита. ? Как избежать укуса клеща? Собираясь в лес, заранее обработайте одежду репеллентом от клещей. Обувь лучше выбирать высокую, закрывающую пятки и лодыжки, носки должны быть с плотной резинкой. Брюки надо заправить в сапоги, а кофту, майку или рубашку — в брюки. Манжеты рукавов стоит застегнуть. На голову обязательно наденьте кепку, косынку, панамку или капюшон. Одежду выбирайте светлую: так легче заметить клеща. Клещи плотно присасываются только через час-полтора после попадания на кожу, причем там, где она тоньше и нежнее: за ушами, на шее, под мышками, на волосистой части головы. Поэтому не реже чем раз в час осматривайте себя и своих спутников. Дачные участки специалисты советуют обрабатывать акарицидными, то есть убивающими клещей средствами. Они сохраняют эффективность до 45 дней. Обработку можно провести по периметру территории, на ведущих к участку тропинках. Следите, чтобы средство не попало на грядки и в емкости для воды. ? Существует ли профилактика от болезней, вызываемых укусами клещей? Если вы планируете выезжать в эндемичную по клещевому энцефалиту территорию, надо пройти полный курс вакцинации. Об этом стоит позаботиться заранее, за полтора месяца до поездки. ? Как сделать прививку? Вакцинацию проводят круглый год. Если вы сделали прививку в сезон, когда клещи активны, старайтесь не ходить в леса и парки в течение двух недель. Этого времени будет достаточно для выработки иммунитета. Бесплатно сделать прививки против клещевого вирусного энцефалита можно в медицинских организациях Департамента здравоохранения города. ? Что делать, если клещ все-таки укусил? Главное правило — немедленно обратитесь в ближайший травмпункт. Врачи окажут квалифицированную помощь и решат, нужно ли вводить специфический иммуноглобулин. Он показан в случае, если клещ укусил в эндемичном по этому заболеванию районе, а вы не привиты от клещевого вирусного энцефалита или сделали менее двух прививок. Иммуноглобулин вводят в первые 96 часов после укуса. Сделать это и удалить клеща можно в травмпунктах. Детей также в любое время суток примут в детской клинической больнице № 13 имени Филатова (улица Садовая-Кудринская, дом 15; телефон: 8 (499) 254-34-30). Взрослые, кроме травмпункта, могут обратиться в инфекционную клиническую больницу № 2 (8-я улица Соколиной Горы, дом 15; телефоны: 8 (495) 365-19-28, 8 (495) 365-01-47, 8 (495) 366-84-68). ? А если врачей поблизости нет? Если попасть ко врачу не получается, придется удалить клеща самому. Аккуратными вращательными движениями выкрутите его. Еще один вариант — подведя нитку под брюшко и завязав ее узлом, потянуть, медленно вращая и стараясь не оторвать брюшко от хоботка с челюстями. Ранку после извлечения нужно смазать спиртом или йодом. Но по возможности лучше все же обратиться за помощью к медикам. Клеща надо поместить в чистую стеклянную баночку с влажной ваткой или салфеткой и отправить для анализа в лабораторию. Его исследуют на наличие вируса энцефалита или возбудителя боррелиоза в Центре гигиены и эпидемиологии, который расположен в Графском переулке, дом 4/9 (телефоны: 8 (495) 687-40-47, 8 (495) 687-40-36). ? Как защитить от клещей домашних животных? Клещи переносят болезни, опасные и для домашних животных. Среди них пироплазмоз, который может вызвать смерть у собак. Ветеринары советуют владельцам с приходом весны обработать своих четвероногих питомцев специальными средствами. Это могут быть репелленты, отпугивающие клещей, или средства, которые их уничтожают. Также есть препараты, которые делают и то и другое. Имейте в виду, что средства для собак не подойдут кошкам и наоборот. Заметив уже присосавшегося паразита, постарайтесь аккуратно удалить его. Если вы не умеете это правильно делать или боитесь, срочно везите животное в ветеринарную клинику. Список государственных ветклиник есть на сайте Комитета ветеринарии. Информацию о частных специалистах можно найти на портале открытых данных.