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Индийский режиссер Адитья Радж Капур намерен проехать всю Россию на мотоцикле

Общество
5 июня, 14:45 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Поездка посвящается 70-летию установления отношений между Москвой и Нью-Дели

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Адитья Радж Капур

Адитья Радж Капур

© Личный архив Адитьи Раджа Капура

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийский режиссер и актер Адитья Радж Капур, выходец из знаменитой кинематографической семьи Капуров, отправился в Россию, чтобы проехать на мотоцикле от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Как сообщил ТАСС Адитья Капур по телефону из Мумбаи, эта поездка посвящена 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.

"Эта поездка посвящается 70-летию установления отношений между нашими странами. Я хочу увидеть все собственными глазами и очень волнуюсь перед встречей с Россией и ее людьми, ведь это великая страна. Я вообще хочу увидеть весь мир своими глазами", - сказал собеседник агентства.

"У меня раньше не было такой возможности - много работал. И я решил начать с вашей страны. Затем планирую отправиться дальше", - добавил он.

Старт заезду был дан напротив театра "Притхви" в Мумбаи, который был основан семьей Капур в память актера и режиссера Притхвираджа Капура, основателя известной кинематографической династии. Проводить ее представителя в Россию пришли многие звезды, в их числе Рандхир Капур, Кунал Капур, Джеки Шрофф и другие. Адитья направился в аэропорт откуда вылетит в Москву, а потом во Владивосток.

Адитья Радж Капур (не путать с актером Адитьей Роем Капуром - ТАСС) родился в 1956 году в семье актера Шамми Капура и актрисы Гиты Бали, он племянник знаменитого Раджа Капура. С юности Адитья работал помощником режиссера, в том числе над многими фильмами, вошедшими в "золотой фонд" Болливуда, - "Бобби" (Bobby, 1973 год), "Истина, любовь и красота" (Satyam Shivam Sundaram, 1978 год), "Невинно осужденные" (Geraftaar, 1985 год) и другими.

В уже зрелом возрасте он снялся как актер в нескольких лентах, в том числе в фильме "Это моя жизнь" (Isi Life Mein, 2010 год). Однако постепенно Адитья Радж Капур отошел от кино и занялся другим бизнесом, а сейчас, по его словам, он намерен путешествовать.

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