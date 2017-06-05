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Первая партия гуманитарной помощи от религиозных общин РФ будет доставлена в Сирию в июне

Общество
5 июня, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В первой партии будут преимущественно продукты и медикаменты, отметил секретарь Отдела внешних церковных связей РПЦ по межхристианским отношениям иеромонах Стефан

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи, собранной религиозными общинами России для жителей Сирии, будет отправлена в последних числах июня. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС секретарь Отдела внешних церковных связей РПЦ по межхристианским отношениям иеромонах Стефан.

"Действительно, на первую партию средства уже найдены, их больше, чем нужно. Будут, вероятно, и вторая, и третья партии", - сказал он, отметив, что в первой партии будут преимущественно продукты и медикаменты. Священнослужитель напомнил, что с призывом оказать помощь народу Сирии к православным верующим и всем жителям России обращался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отправка партии гуманитарной помощи планируется между 19 и 25 июня.

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© Syrian Presidency via AP, File

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Со своей стороны член президиума Центрального духовного управления мусульман России Ильдар Зиганшинт отметил, что представители муфтиятов готовы предоставить отчет о расходовании собранных средств. "Мы будем стараться отчитываться перед теми организациями, которые адресно будут помогать, куда именно были израсходованы эти средства", - отметил Зиганшин.

Он сообщил, что мусульманские общины совместно с представителями других религий готовы в дальнейшем принять участие в восстановлении школы, госпиталя, храмов или мечетей в Сирии. Эту идею поддержал представитель РПЦ иеромонах Стефан. По его словам, уже планируется проведение круглого стола с представителями Сирии и Ливана, чтобы узнать о превоочередных потребностях населения и, возможно, выбрать совместно социальный или религиозный объект для восстановления.

В организации доставки первой партии гумпомщи также принимают участие Духовное собрание мусульман России, представители Конференции католических епископов России, пятидесятнического Российского объединенного союза христиан веры евангельской, Армянской апостольской церкви.

"Помимо сбора помощи, не менее важный вопрос, как будет помощь распределяться, важно, что для этого избран российский центр по примирению враждующих сторон. Механизм распределения помощи позволит создать ситуацию, когда она будет распределяться совершено независимо от какой-то конфессиональной принадлежности тех, кто ее будет получать", - отметил представитель РПЦ. "Мы не будем смотреть и считать, кто сколько собрал. Какая из конфессий внесла больший вклад или меньший", - подчеркнул он.

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