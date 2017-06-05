Студенты России и Швейцарии пройдут практику на борту Арктического плавучего университета

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Студенты из вузов России и Швейцарии пройдут практику на борту судна "Профессор Молчанов" в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ) - 2017 с 8 по 28 июля. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции Константин Зайков.
"Практика в рамках академического сотрудничества: метеорологи, гидрохимики, гляциологи, орнитологи, юристы, юристы, культурологи и правоведы. Это по проекту "Женева Глобаль", они в прошлом году запустили и направление по русистике. С российской стороны студенты САФУ (Северного Арктического федерального университета - ред.), МГУ, Новосибирского, Сочинского университетов", - сказал Зайков.
В составе экспедиции будет 21 участник из Швейцарии, всего в рейсе примут участие 58 человек. Швейцарские студенты представляют три университета: Федеральная политехническая школа Лозанны, университет Лозанны и университет Женевы.
Зайков выделил одно из направлений, которое особенно интересует швейцарских участников - это антропогенное загрязнение Арктики, особенно солями тяжелых металлов. "В Женевском озере нельзя купаться, ловить и есть из него рыбу, потому что очень высокая концентрация ртути, то есть в конце ХIХ, первой половине ХХ века настолько загрязнили окружающую среду, что это наследие у них до сих пор ощущается очень мощно. Видимо, их это подтолкнуло к смене мировоззренческой установки, жестким зеленым стандартам, и им интересно сравнить, что же происходит в других регионах Земли и в Арктическом регионе, в который мы поедем", - сказал Зайков.
Экспедиция под названием Arcticum incognita (Непознанная Арктика - ред.) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" с 8 по 28 июля планирует пройти по маршруту Архангельск - мыс Желания (Новая Земля) - остров Галля (Земля Франца-Иосифа) - остров Хейса (ЗФИ) - остров Джексона (ЗФИ) - остров Рудольфа (ЗФИ) - остров Гукера (ЗФИ) - остров Нортбрука (ЗФИ) - остров Белл (ЗФИ) - Архангельск.
Арктический плавучий университет - это инновационный проект, объединяющий науку и образование. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям с целью сохранения арктической среды и обеспечения устойчивого развития региона для будущих поколений. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов проходят практику по специальностям, связанным с арктическим регионом. Организаторы проекта: Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова и "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".