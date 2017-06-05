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Ледоход в Нарьян-Маре ожидают 6 июня

Общество
5 июня, 15:34 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, июня. /ТАСС

Из-за невысоких уровней воды и холодной погоды в этом году ледоход на Печоре проходит позднее обычных сроков

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Ледоход в Нарьян-Маре ожидается 6 июня, что соответствует прогнозу, сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

"По информации объединенной гидрометеорологической станции "Нарьян-Мар", на 12:00 (по местному времени) голова ледохода наблюдается в 15-17 км ниже Оксино. Выше этого села до Тошвиски - редкий ледоход. В районе Большой Сопки, что в 20 км от столицы Ненецкого округа, подвижки льда. По прогнозу синоптиков, голову ледохода в окружной столице можно ожидать уже завтра", - говорится в сообщении.

В этом году ледоход на Печоре проходит позднее обычных сроков на 7-10 дней. В 2016 году до столицы НАО ледоход дошел 10 мая при среднем многолетнем сроке вскрытия здесь Печоры 27 мая. По данным гидрологов, в этом году ледоход на Печоре двигается медленно из-за невысоких уровней воды и холодной погоды, установившейся в апреле-мае на территории Республики Коми.

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