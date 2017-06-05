Участники слета РДШ обеспокоены, что внимание к природе может пройти после Года экологии

ПОСЕЛОК ПОВЕДНИКИ /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. Участники экологического форума Российского движения школьников (РДШ) обеспокоены, что внимательное отношение к проблемам охраны окружающей среды может ослабеть после завершения Года экологии, которым объявлен 2017 год. Об этом рассказала ТАСС глава Российского детско-юношеского центра, исполнительный директор РДШ Алиса Крюкова после официальной церемонии открытия форума.

"Были созданы экоотряды перед Годом экологии, они работали в течение Года экологии, и ребята очень переживают, чтобы с окончанием года не закончилось развитие отрядов", - сказала Крюкова.

"Экологический совет РДШ этим очень обеспокоен и готов предложить ряд решений, чтобы эта тема поддерживалась, несмотря ни на что. Дети готовы проработать ряд мер для этих целей", - добавила она.

Крюкова пояснила, что Экологический совет РДШ был создан в ноябре 2016 года, "в течение года он пополнялся". В этот совет входят "исключительно дети, взрослым вход воспрещен", подчеркнула собеседница агентства.

О форуме

На экофорум РДШ собралось в общей сложности 420 человек. Это участники более 60 экоотрядов из 56 регионов страны. На слет в Подмосковье были приглашены победители региональных конкурсов.

В ходе слета, который продлится до 8 августа, для участников пройдет серия лекций и мастер-классов, с ребятами встретятся представители органов государственной власти и эксперты. Они расскажут, как создается экологический проект и как его можно презентовать и рекламировать. Школьников ждут лекции об особенностях сбора мусора, защите животных, занесенных в Красную книгу, и другие вопросы охраны окружающей среды.

В первый день мероприятия юные экологи представляли свои экологические отряды и боролись за звание лучших на форуме. В названиях многих отрядов используются цвета листвы и неба: "Зеленые росточки", "Зеленая страна", Green star ("Зеленая звезда"), "Голубой дозор". Встречаются и названия, выбранные по другой логике, например, "Сероглазка" и "Потуданочка".

К мероприятию "Творческая презентация арт-объектов" в рамках слета школьники смастерили поделки, посвященные проблеме охраны окружающей среды: глобусы, домики, фигурки животных. В качестве материалов использовался, как правило, картон, бумага, пластик, а также дерево и металл. Показ работ сопровождался кратким рассказом о работе юных экологов. Часть отрядов ограничилась прозой, а некоторые перешли на стихи и песни, в том числе собственного сочинения.

"Когда ты видишь, что твой город становится чище от твоих действий, становится на душе тепло", - поделился с корреспондентом ТАСС участник отряда "Эко_АШТО" ("Актив школы номер тридцать один") из Орла Вячеслав Хачиян. В свою очередь, участница отряда "Экопуть" из Махачкалы Анна Байрамова рассказала, что отряд старается участвовать во многих акциях, связанных с охраной окружающей среды. "Сейчас мы разрабатываем проекты по очищению своего района от мусора", - сказала она, отметив, что ее отряд уже очистил часть берега Каспийского моря, где располагается пляж.

О Российском движении школьников

Российское движение школьников было создано в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 года, фактически было образовано на первом съезде движения, который прошел в МГУ 28 марта 2016 года. Целью организации, согласно президентскому указу, являются "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".