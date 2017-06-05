Минюст РФ оспорил решение ЕСПЧ о консультациях с осужденными о месте отбывания наказания

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин обжаловал решение Страсбургского суда по делу "Полякова и другие против РФ" от 7 марта, в котором ЕСПЧ установил нарушение права на уважение личной и семейной жизни при отправке осужденных в колонии в отдаленные от их места жительства регионы.

Как сообщили в пресс-службе Минюста России, в своем ходатайстве о передаче дела на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ российские власти оспорили выводы Европейского суда о несоответствии положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод ряда статей Уголовно-исполнительного кодекса РФ, регламентирующих порядок выбора исправительного учреждения для осужденных.

"Критике также подвергнуто предложение Европейского суда о необходимости проведения предварительных консультаций с осужденными на предмет определения места отбывания наказания, реализация которого, как следствие, приведет к невозможности своевременного и надлежащего исполнения приговора", - отметили в Минюсте. Российская сторона также обратила внимание судей Большой палаты на отсутствие тщательного анализа ситуации каждого заявителя, в том числе на тот факт, что свидания фактически были предоставлены.

"Позиция властей Российской Федерации о соответствии установленного порядка определения места отбывания наказания требованиям Конвенции подкреплена ранее сформированной практикой Европейского суда, согласно которой конвенционные положения не гарантируют право осужденного на выбор конкретного места отбывания наказания, и нахождение осужденных к лишению свободы на удаленном расстоянии от членов своих семей является прямым последствием вынесения обвинительного приговора", - считают в Минюсте России. Обжалование властей РФ будет рассмотрено коллегией из пяти судей Большой палаты Страсбургского суда, которые примут решение о том, есть ли основания для отмены ранее вынесенного постановления ЕСПЧ.