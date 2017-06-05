Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд Андрея Первозванного предложил назвать станцию московского метро "Белградская"

Общество
5 июня, 17:28 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

По словам директора фонда, инициатива будет реализована после проведения необходимых законных процедур

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фонд Андрея Первозванного предложил назвать одну из открывающихся станций московского метро в честь столицы Сербии - "Белградская". Об этом сообщил в Русском доме директор фонда Владимир Бушуев.

"Мы предложили назвать одну из новых станций Московского метрополитена в честь столицы Сербии - "Белградская". Просим вашей поддержки этой инициативы", - заявил он.

По словам Бушуева, данная инициатива была благосклонно встречена в России и после необходимых предусмотренных законом процедур будет реализована.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
5
Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
2
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
3
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
4
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
5
Замгубернатора Курской области подозревается во взятке недвижимостью на 1 млн руб.
6
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама