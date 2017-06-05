Фонд Андрея Первозванного предложил назвать станцию московского метро "Белградская"

БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фонд Андрея Первозванного предложил назвать одну из открывающихся станций московского метро в честь столицы Сербии - "Белградская". Об этом сообщил в Русском доме директор фонда Владимир Бушуев.

"Мы предложили назвать одну из новых станций Московского метрополитена в честь столицы Сербии - "Белградская". Просим вашей поддержки этой инициативы", - заявил он.

По словам Бушуева, данная инициатива была благосклонно встречена в России и после необходимых предусмотренных законом процедур будет реализована.