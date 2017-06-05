Житель Петербурга пытался отправить "Почтой России" в США снаряды от гранатомета

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга пытался отправить в США посылку со снарядами от гранатомета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Почты России" посылка должна была пройти транзитом через Париж.

"Сегодня сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности "Почты России" при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета", - сказал собеседник агентства. Прибывшие на место саперами изъяты боеприпасы для последующего уничтожения.

По словам представителя "Почты России", данные отправителя переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.