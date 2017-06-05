Фонд Андрея Первозванного и Русский дом подписали соглашение о сотрудничестве

БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев и директор Русского дома в Белграде Надежда Кущенкова подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписание прошло в рамках круглого стола "Россия - Сербия: мост дружбы".

"Авторитет Фонда Андрея Первозванного в России и в Сербии неимоверно высок, его деятельность необычайно важна для наших народов", - заявила в приветственном слове Кущенкова. Бушуев же рассказал о совместных проектах, осуществляемых организациями, и высказал надежду на продолжение сотрудничества.

Участники круглого стола осмотрели выставку в зале Русского дома, а также с интересом понаблюдали за прямой трансляцией работ в храме Святого Саввы и в мастерской академика Николая Мухина в Москве, где создается мозаика для сербского храма.

Фонд Андрея Первозванного работает в Сербии уже 20 лет. За это время были осуществлены многочисленные проекты, в частности в республику был привезен Благодатный огонь из Иерусалима, состоялась презентация учебного пособия по русскому языку для сербов, созданного полиглотом Дмитрием Петровым.