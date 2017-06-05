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Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце

Общество
5 июня, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Ребятам помогали ставить танец основатель "Тодес" Алла Духова и руководитель шоу-балета Street Jazz Сергей Мандрик

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Будущие выпускники во время репетиции вальса в Государственном Кремлевском Дворце
Будущие выпускники во время репетиции вальса в Государственном Кремлевском Дворце
Будущие выпускники во время репетиции вальса в Государственном Кремлевском Дворце
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Композитор, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога во время репетиции будущими выпускниками вальса в Государственном Кремлевском Дворце. Валерий Шарифулин/ТАСС
Композитор, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога во время репетиции будущими выпускниками вальса в Государственном Кремлевском Дворце. Валерий Шарифулин/ТАСС
Композитор, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога во время репетиции будущими выпускниками вальса в Государственном Кремлевском Дворце. Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Евгений Дога
Евгений Дога
Евгений Дога
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Будущие выпускники во время репетиции вальса в Государственном Кремлевском Дворце
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Композитор, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога во время репетиции будущими выпускниками вальса в Государственном Кремлевском Дворце. Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Евгений Дога
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч одиннадцатиклассников сделали перерыв в подготовке к ЕГЭ, чтобы отрепетировать танец, который они вместе исполнят на выпускном балу 23 июня. В Государственном Кремлевском дворце прошел "генеральный прогон" масштабного флэшмоба, который по стал традицией последних лет на главном выпускном России.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "сегодня ребятам помогали ставить танец Алла Духова (основатель и художественный руководитель международного шоу-балета "Тодес") и Сергей Мандрик (руководитель шоу-балета Street Jazz)". Главным же действующим лицом репетиции стал композитор Евгений Дога, под мелодию которого из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", вальсируют уже многие поколения выпускников. 80-летний народный артист СССР, чей вальс специальным решением ЮНЕСКО признан одним из четырех музыкальных шедевров ХХ века, лично аккомпанировал школьникам.

Крылова отметила, что вальс в исполнении нескольких тысяч пар станет кульминационным моментом выпускного бала, который проходит в Государственном Кремлевском дворце. Еще одним пунктом программы будет вручение VII Всероссийской премии "Выпускник-2017".

Всероссийская премия "Выпускник" в Кремле - это большой проект-реализация оригинальных идей 6 000 выпускников из разных городов России, 14-часовая программа нон-стоп на пяти площадках (Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский дворец), Красная площадь, Гостиный двор) с участием популярных артистов и ведущих. Темой главного выпускного бала страны стала экология.

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