Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин приветствовал участников международного Ливадийского форума

Общество
5 июня, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что форум будет наполнен содержательными дискуссиями и пройдет в атмосфере творчества и созидания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей III Международного Ливадийского форума и Международного фестиваля "Великое русское слово", поздравив их с Днем русского языка.

Текст приветственной телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных процессах, укреплении общего гуманитарного пространства", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что русский язык является главным объединяющим началом для многонационального народа России, прочным связующим звеном с соотечественниками за рубежом. "И потому самого глубокого уважения и признательности заслуживают усилия участников и организаторов форума, всех, кто посвящает свой талант и энергию благородному и важному делу - популяризации русского языка, продвижению богатейших ценностей нашей культуры", - добавил глава государства.

Президент выразил уверенность, что форум будет наполнен интересными, содержательными дискуссиями и пройдет в атмосфере творчества и созидания. "И конечно, подарит участникам и гостям возможность познакомиться с памятниками истории Крыма и его неповторимой природой", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам и гостям Ливадийского форума и фестиваля "Великое русское слово" успехов и всего наилучшего.

III Международный Ливадийский форум, посвященный поддержке русского языка, языков народов России, повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве и развитию общего культурного и гуманитарного пространства, пройдет 5-6 июня в Крыму в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
5
Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
3
Черногория официально стала 29-м членом НАТО
4
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
5
Лавров призвал Доху и арабские страны решать противоречия путем диалога
6
Бывший футболист "Ньюкасла" Тьоте скончался на 31-м году жизни
7
Силовики ищут пилота, сбежавшего с места крушения вертолета в Адыгее
Темы дня
Загрузка...
Реклама