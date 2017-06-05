Путин приветствовал участников международного Ливадийского форума

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей III Международного Ливадийского форума и Международного фестиваля "Великое русское слово", поздравив их с Днем русского языка.

Текст приветственной телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных процессах, укреплении общего гуманитарного пространства", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что русский язык является главным объединяющим началом для многонационального народа России, прочным связующим звеном с соотечественниками за рубежом. "И потому самого глубокого уважения и признательности заслуживают усилия участников и организаторов форума, всех, кто посвящает свой талант и энергию благородному и важному делу - популяризации русского языка, продвижению богатейших ценностей нашей культуры", - добавил глава государства.

Президент выразил уверенность, что форум будет наполнен интересными, содержательными дискуссиями и пройдет в атмосфере творчества и созидания. "И конечно, подарит участникам и гостям возможность познакомиться с памятниками истории Крыма и его неповторимой природой", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам и гостям Ливадийского форума и фестиваля "Великое русское слово" успехов и всего наилучшего.

III Международный Ливадийский форум, посвященный поддержке русского языка, языков народов России, повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве и развитию общего культурного и гуманитарного пространства, пройдет 5-6 июня в Крыму в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово".