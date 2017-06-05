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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Общество
5 июня, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

На главной метеостанции ВДНХ выпало 15 мм осадков

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© ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Атмосферный фронт за несколько часов принес в Москву 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"Сегодня в Москве - на главной метеостанции ВДНХ - выпало 15 мм осадков, что составляет 20% месячной нормы, которая для июня равна 75 мм", - отметил представитель метеослужбы. На улицах города дежурили более 350 аварийных бригад Мосводостока.

По данным синоптиков, в ближайшие дни дожди в столице ожидаются небольшие и пройдут лишь местами. Температура воздуха начнет повышаться.

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