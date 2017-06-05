Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до утра 6 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сильный дождь и шквалистый ветер сохранятся в Москве до 7 утра 6 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Согласно прогнозу, в Москве с 23:00 мск 5 июня до 07:00 мск 6 июня ожидаются сильный дождь, местами с грозой, и усиление шквалистого ветра с порывами 13-18 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

"ГУ МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. По возможности паркуйте автомобиль в гараж или оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнули в МЧС.

При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи и слабо укрепленных рекламных конструкций, повал деревьев, что может привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей.