Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до утра 6 июня

По делу о взятках главе управления Минздрава Подмосковья изъяты десятки млн рублейПроисшествия 5 июня, 20:02
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованиюСпорт 5 июня, 20:01
За чертой патрулирования: дачники настаивают на усилении безопасности их участковОбщество 5 июня, 19:39
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCBМеждународная панорама 5 июня, 19:37
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дняОбщество 5 июня, 19:32
Черногория официально стала 29-м членом НАТОМеждународная панорама 5 июня, 19:28
"Ростов" объявил о переходе футболиста Терентьева в "Зенит"Спорт 5 июня, 19:25
Три золота и три травмы: "Зенит" покинул самый преданный его легионерСпорт 5 июня, 19:20
Палеонтологи заполнили "пробел" в родовом дереве динозавровНаука 5 июня, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сильный дождь и шквалистый ветер сохранятся в Москве до 7 утра 6 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"Согласно прогнозу, в Москве с 23:00 мск 5 июня до 07:00 мск 6 июня ожидаются сильный дождь, местами с грозой, и усиление шквалистого ветра с порывами 13-18 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
"ГУ МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. По возможности паркуйте автомобиль в гараж или оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнули в МЧС.
При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи и слабо укрепленных рекламных конструкций, повал деревьев, что может привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей.