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Эксперты не нашли нарушений в работе завуча, говорившей с детьми о митингах во Владимире

Общество
5 июня, 19:49 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Эксперты пришли к выводу, что замдиректора была чрезмерно эмоциональной, но формально признаков применения к ней жесткого дисциплинарного наказания, нет, отметили в городской администрации

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ВЛАДИМИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Комиссия не нашла существенных нарушений в работе завуча владимирской школы №15 Татьяны Агеевой, которая якобы угрожала детям изъятием из семьи за посещение митингов оппозиции. По итогам проверки к общавшимся с ней школьникам направят специалистов психологических служб, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь городской администрации Александр Карпилович.

"На сегодня признано, что педагог мог действовать куда более мягко и осторожно, но по формальным основаниям признаков того, чтобы применить к ней жесткое дисциплинарное наказание, не усмотрено. Эксперты пришли к выводу о том, что заместитель директора по воспитательной работе как педагог с большим стажем была чрезмерно эмоциональной, выражалась жесткими фразами", - отметил Карпилович.

По словам собеседника агентства, комиссия, созданная городским управлением образования, и объединившая в себе как учителей, так и родителей, порекомендовала школе разработать систему мер по психолого-педагогической поддержке учащихся, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Кроме того, со школьниками будут работать специалисты городских психологических служб.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 2017 года завуч Агеева во время урока стала проводить со школьниками разъяснительные беседы после того, как один из подростков принял участие в митинге оппозиции и посетил штаб политика Алексея Навального. В процессе разговора педагог якобы пригрозила ребенку изъятием из семьи, после чего дети опубликовали аудиозапись урока.

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