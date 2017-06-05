Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вдова первого президента России Наина Ельцина на книжном фестивале "Красная площадь" представила мемуары "Личная жизнь" о своей семье и жизни с Борисом Ельциным.

Демонстрационный зал ГУМа не смог вместить всех желающих, читатели стояли по периметру и в проходах. Ельцина сразу сказала, что не привыкла к публичности.

Бывшая первая леди призналась, что не собиралась писать книгу, а к этому шагу ее подвела семья. По словам Ельциной, желание создать мемуары возникло из-за собственного незнания деталей истории ее семьи. "Я своим внукам и правнукам решила рассказать то, что я знаю, - отметила она. - Иногда разговоры возникали за обедом... потом просили наговорить на диктофон". "Писать книгу была пытка, мои дочери меня заставляли и убеждали", - добавила она.

Кроме того, стимулом для написания, по ее словам, стал интерес молодежи к истории, который она встретила после открытия Ельцин-центра.

Первые читатели о книге

Перед началом презентации мемуаров слово взял глава Роспечати Михаил Сеславинский. Он отметил, что книга "написана легко". По его мнению, мемуары можно читать не в хронологическом порядке, последовательность можно нарушать, но чтение все равно будет исключительно интересным.

Сеславинский также подчеркнул, что мемуары содержат "фантастический рассказ о большой любви с Борисом Николаевичем (Ельциным)". Он поблагодарил Ельцину "за честный рассказ о 90-х годах", когда страна "проходила через магистральные события в истории".

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что представлена "книга, которую должны прочесть все, кто умеет читать". "Эта книга - очень важное пособие, как надо писать о жизни, - сказал он. - Книга - честный рассказ о том, как жила страна в советское время и в 90-е годы".

Ответы на вопросы

Гостям презентации было предложено передать записки с вопросами для Наины Ельциной. На каждый из них она старалась ответить открыто.

Комментируя вопрос, трудно ли быть первой леди, Ельцина призналась, что "никогда не чувствовала себя женой президента, всегда чувствовала себя женой Бориса Николаевича". По ее словам, жизнь в семье не менялась в зависимости от его продвижения по служебной лестнице. Самыми сложными обязательствами, отметила она, являлись правила протокола при выборе одежды. При этом цвета и фасоны Ельцина выбирала всегда сама.

О дружбе с Эльдаром Рязановым Ельцина сказала, что каждая встреча с ним была особой радостью, режиссер был для нее "эталоном и ума, и порядочности, и величия".

Еще один секрет семейного счастья в семье Ельциных, по словам Ельциной, кроется в дипломатичном умении избегать слово "должны". "Слово "должна" никогда не произносила", - сказала она, заметив, что говорила дочерям только о том, что необходимо делать, но не заставляла их. "Мы никогда не наказывали их, они у меня просто хорошие очень", - добавила она.

В доме, по признанию Ельциной, она всегда старалась создать такой микроклимат, чтобы не было недовольных, а семья хотела возвращаться домой. Самым трудным временем она назвала 90-е годы. "Эти годы надо называть не лихими, а святыми, и поклониться людям, которые в эти годы жили", - сказала она.

Выступление Ельциной часто прерывали овации, после презентации она подписала книги успевшим купить их. Первый тираж мемуаров составил всего 300 экземпляров, издательство "Синдбад" обещает через две недели выпустить больший тираж.