ТАСС присоединился к сети обмена новостным контентом южнокорейского агентства Yonhap

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СЕУЛ, 5 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Российское информационное агентство ТАСС присоединилось к созданной южнокорейским агентством Yonhap системе обмена новостным контентом PyeongChang News Service Network (PNN, "Новостная сеть Пхёнчхан"). Соответствующее соглашение подписали в Сеуле руководители двух новостных агентств Сергей Михайлов и Пак Но Хван.
Стороны выразили уверенность, что это не только поможет освещению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Южной Корее в городе Пхёнчхан в феврале и марте 2018 года, но и внесет вклад в укрепление двусторонних отношений России и Республики Корея.
Посредством PNN Рёнхап будет предоставлять информационным агентствам по всему миру новости, фотографии, видеоклипы и графику, касающиеся Олимпиады. Сеть PNN будет использоваться как платформа для новостного обмена и после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр.
Делегация ТАСС во главе с генеральным директором агентства также возложила цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину в центре Сеула, посетила Национальное кладбище, а также провела встречи с послом РФ Александром Тимониным, первым заместителем главы МИД РК Лим Сон Намом, и. о. министра культуры, спорта и туризма Сон Су Гёном и мэром Сеула Пак Вон Суном.