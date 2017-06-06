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Медведев на книжном фестивале в Москве встретится с главами детских издательств

Общество
6 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Глава правительства второй год подряд посещает книжную ярмарку "Красная площадь"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 июня посетит в центре Москвы книжный фестиваль "Красная площадь", сообщила пресс-служба правительства. На площадке фестиваля глава кабмина "также проведет встречу с руководителями детских издательств и библиотек", отметили в пресс-службе.

Ранее на своей странице в Facebook Медведев назвал фестиваль "Красная площадь" уникальной площадкой для общения авторов и читателей, отметив, что "традиционная книга остается важным элементом культуры".

Книжный фестиваль на Красной площади впервые прошел в 2015 году, став после этого ежегодным. На этот раз он проводится с 3 по 6 июня. В фестивале участвуют более 400 издательств, которые представляют художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу. Организаторами книжной ярмарки выступают Роспечать совместно с Российским книжным союзом при поддержке правительства Москвы и Минкультуры РФ.

Медведев второй год подряд посещает эту книжную ярмарку в центре столицы.

Общее число мероприятий в рамках "Красной площади" превышает 500, среди них - интерактивные представления, спектакли, лекции, мастер-классы, викторины и конкурсы. Здесь же состоялась церемония награждения победителей ежегодного общероссийского конкурса "Лучшие книги года". Кроме того, традиционно посетители фестиваля могут встретиться с любимыми писателями, посетить презентацию книжных новинок и творческие концерты, получить скидки 25% на печатную продукцию.

Фестиваль приурочен к отмечаемому 6 июня дню рождения Пушкина и Дню русского языка.

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