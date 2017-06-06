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Завершено формирование нового состава Общественной палаты

Общество
6 июня, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Списки членов ОП, избранных в результате третьего этапа формирования, огласят 6 июня

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Завершился этап голосования по кандидатам от некоммерческих организаций, которые войдут в третью часть Общественной палаты РФ (ОП) VI созыва, имена вошедших в новый состав ОП, как ожидается, будут обнародованы днем 6 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе ОП.

"5 июня в 23:59 по московскому времени завершилось голосование за представителей от некоммерческих организаций, которые выдвигали свои кандидатуры в шестой состав ОП РФ. Списки членов Общественной палаты, избранных в результате третьего этапа ее формирования, будут оглашены 6 июня на заседании рабочей группы", - сказали в пресс- службе.

В ОП пояснили, что заявки подали более чем 400 кандидатов, "из подавших заявку, были утверждены 43 общественных деятеля, которые будут представлять интересы гражданского общества в ближайшие три года".

"В ближайшее время состоится первое заседание Общественной палаты России, на котором будет избран Секретарь ОП РФ, а также будут определены комиссии", - уточнили в пресс-службе.

Формирование нового состава Общественной палаты началось 20 марта, когда был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о формировании первой части ОП из 40 человек. В ее обновленный состав по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.

23 марта завершился второй этап формирования Общественной палаты России, в ее состав были делегированы представители региональных общественных палат. После этого первые две части нового состава Общественной палаты выбрали третью часть, которая будет представлять НКО. Всего в составе ОП будет 168 человек.

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