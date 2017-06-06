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Володин посетил экспозицию Русского дома в Белграде

Общество
6 июня, 0:44 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Спикер Госдумы и другие члены делегации нижней палаты российского парламента ознакомились с экспозицией "История Русского дома"

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию

© Марат Абулхатин/ТАСС

БЕЛГРАД, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в ходе визита в Сербию посетила в понедельник Русский дом имени императора Николая II в Белграде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Российские парламентарии, в числе которых первый вице-спикер Иван Мельников и председатели ряда профильных комитетов, ознакомились с экспозицией "История Русского дома". "В свое время этот центр был крупнейшим культурным центром всех Балкан, а может, и Европы. Сегодня посещаемость Русского дома достигает 5 тыс. человек в неделю, это серьезный показатель", - рассказала директор Русского дома Надежда Кущенкова.

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Возле стенда с фотографиями изданий Сергея Есенина, представленного на выставке, посол России в Сербии Александр Чепурин рассказал депутатам о значении фамилии поэта на сербском языке. "Фамилию Есенина хорошо можно понять, зная сербский язык. Это от старославянского слова - "Есень", что значит "Осень". Таким образом, наш поэт - Осенин", - отметил он.

Депутаты Госдумы наблюдали за прямой трансляцией работ по украшению мозаикой интерьеров белградского храма Святого Саввы, которая демонстрировалась на экране в выставочном зале Русского дома. Пояснения к работам по украшению купола крупнейшего сербского храма дал автор проекта - академик Николай Мухин. "Мастерам предстоит уложить около 3 млн кусочков мозаики", - рассказал он присутствующим.

Русский дом имени императора Николая II открылся в 1933 году стараниями российских эмигрантов, он является старейшим иностранным культурным центром в столице страны, а также старейший домом российской культуры в Европе. В основание здания была заложена грамота со словами о русско-югославском братстве, и посвящением Николаю II и признательностью королю Сербии Александру. Внутри здания были помещены две плиты с благодарностями двум монархам - "защитнику сербов" Николаю II и "защитнику русских" Александру I. Архитектором неоклассического здания Русского дома выступил военный инженер, участник белградской художественной группы К. Р. У. Г. (кисть-резец-уголь-готовальня), экс-начальник инженерных снабжений деникинской Добровольческой армии Василий Баумгартен (1879-1962).

Белградский Русский дом стал центром культурной, научной и религиозной жизни российской эмигрантской общины в период между мировыми войнами. Его девизом, по свидетельству югославского историка Мирослава Йовановича, стали поэтические строки Игоря Северянина - "Родиться русским слишком мало, им нужно быть, им нужно стать". В Русском доме находились домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, русско-сербская мужская и женская гимназии, начальная школа, гимнастический зал, русская публичная библиотека, русский научный институт, русский общедоступный театр с залом на 750 мест, русское музыкальное общество, общество "Русский сокол", музей, посвященный Николаю II, музей русской конницы и другие организации. Суточная посещаемость Дома превышала в среднем 2 тыс. человек.

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