Студенты и преподаватели стран ШОС обсудят в Новосибирске продвижение вузов РФ за рубежом

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Более 300 студентов, преподавателей и экспертов в области образования соберутся на студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который откроется в Новосибирске во вторник. Участники форума обсудят вопросы продвижения российских вузов за рубежом, сообщает правительство Новосибирской области.

В сообщении отмечается, что участие во II Студенческом форуме стран ШОС примут представители 11 субъектов Российской Федерации.

"В 2017 году значительно расширена география участников - к студентам из стран ШОС, обучающимся в вузах, расположенных на территории Новосибирской области, добавятся участники из зарубежных стран (Монголии, Казахстана, дистанционно планируют принять участие студенты из Таджикистана, Киргизии, Афганистана)", - говорится в сообщении организаторов.

Форум включает в себя конференции, круглые столы, панельные дискуссии, вебинары, посвященные вопросам продвижения российского высшего образования и поддержки русского языка за рубежом, а также вопросы укрепления сотрудничества вузов СФО и стран ШОС.

Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, министерства иностранных дел Российской Федерации, секретариата стран Шанхайской организации сотрудничества. В Новосибирске он пройдет во второй раз.

По данным Минобрнауки региона, в настоящее время в новосибирских вузах обучается около 9 тыс. студентов из стран ШОС. С 2016 года их количество выросло в 1,5 раза.