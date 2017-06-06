Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты и преподаватели стран ШОС обсудят в Новосибирске продвижение вузов РФ за рубежом

Общество
6 июня, 0:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, июня. /ТАСС

Участие во II Студенческом форуме стран ШОС примут представители 11 субъектов РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Более 300 студентов, преподавателей и экспертов в области образования соберутся на студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который откроется в Новосибирске во вторник. Участники форума обсудят вопросы продвижения российских вузов за рубежом, сообщает правительство Новосибирской области.

В сообщении отмечается, что участие во II Студенческом форуме стран ШОС примут представители 11 субъектов Российской Федерации.

"В 2017 году значительно расширена география участников - к студентам из стран ШОС, обучающимся в вузах, расположенных на территории Новосибирской области, добавятся участники из зарубежных стран (Монголии, Казахстана, дистанционно планируют принять участие студенты из Таджикистана, Киргизии, Афганистана)", - говорится в сообщении организаторов.

Форум включает в себя конференции, круглые столы, панельные дискуссии, вебинары, посвященные вопросам продвижения российского высшего образования и поддержки русского языка за рубежом, а также вопросы укрепления сотрудничества вузов СФО и стран ШОС.

Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, министерства иностранных дел Российской Федерации, секретариата стран Шанхайской организации сотрудничества. В Новосибирске он пройдет во второй раз.

По данным Минобрнауки региона, в настоящее время в новосибирских вузах обучается около 9 тыс. студентов из стран ШОС. С 2016 года их количество выросло в 1,5 раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шанхайская организация сотрудничества
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
Полиция освободила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне
5
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама