В Боливии пройдет международная конференция, посвященная столетию Октябрьской революции

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Боливийские власти намерены провести международную научную конференцию в честь столетия Октябрьской революции в Ла-Пасе. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в южноамериканской республике.
"В период 6-8 ноября в Ла-Пасе пройдет научная конференция, на которую приглашены политики, ученые и общественные деятели из целого ряда стран, включая Россию", - говорится в сообщении.
Как сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Боливии Алексей Сазонов, свое участие уже подтвердил ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.
Посольство также отметило, что вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера объявил о проведении конкурса научных работ, посвященных столетию Октябрьской революции. По его словам, победитель будет награжден поездкой в Россию.