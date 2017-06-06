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В Боливии пройдет международная конференция, посвященная столетию Октябрьской революции

Общество
6 июня, 1:07 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Научная конференция пройдет в Ла-Пасе 6-8 ноября

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Боливийские власти намерены провести международную научную конференцию в честь столетия Октябрьской революции в Ла-Пасе. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в южноамериканской республике.

"В период 6-8 ноября в Ла-Пасе пройдет научная конференция, на которую приглашены политики, ученые и общественные деятели из целого ряда стран, включая Россию", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Боливии Алексей Сазонов, свое участие уже подтвердил ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.

Посольство также отметило, что вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера объявил о проведении конкурса научных работ, посвященных столетию Октябрьской революции. По его словам, победитель будет награжден поездкой в Россию.

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