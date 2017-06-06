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В Шанхае открылся форум по российско-китайскому биомедицинскому сотрудничеству

Общество
6 июня, 7:36 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Мероприятие проходит в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

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ШАНХАЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Форум по российско-китайскому биомедицинскому сотрудничеству стартовал 6 июня в парке высоких технологий Чжанцзян (новый район Шанхая Пудун). Мероприятие проходит в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и приурочено к годовщине открытия представительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в Шанхае.

Стратегическим партнером форума выступает СПбПУ, ректор которого Андрей Рудской, выступая на открытии мероприятия, подчеркнул необходимость углубления российско-китайского сотрудничества по важнейшим направлениям науки и образования, уточнив, что университет, в свою очередь, развивает партнерские отношения более чем с 37 вузами Китая.

Говоря о биомедицинских технологиях, ректор СПбПУ обратил внимание на то, что это одно из "самых важных и значимых сегодня в мире направлений исследований". "Большое внимание мы уделяем развитию биомедицинских технологий и наук в нашем университете. В 2015 году совместно с Северо-Западным федеральным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова мы создали медицинский научно-образовательный кластер "Трансляционная медицина", а в 2016 году подписали соглашение о сотрудничестве с кластером Шанхайской биомедицинской промышленной ассоциацией. Ученые нашего университета совместно с коллегами из ведущих медицинских центров создают уникальные медицинские технологии, оборудование, материалы, а также готовят высокопрофессиональные кадры", - рассказал он.

"Сегодня СПбПУ готов сделать еще один важный шаг на пути развития международной кооперации - войти в состав создаваемого по инициативе бизнес-инкубатора "ПуЭ" Центра российско-китайского биомедицинского сотрудничества, и мы готовы взять на себя роль лидера по внедрению инженерных технологий в биомедицинское направление", - заявил Андрей Рудской. Он сообщил, что ученые из других российских вузов также привезли свои наработки, однако обратил внимание на то, что "только интернационализация совместных усилий позволит добиться позитивного и более быстрого эффекта".

Основной целью мероприятия, которое носит название "Встреча в Чжанцзян (парк высоких технологий - прим. ТАСС) и Форум ПуЭ (район Шанхая Пудун и Россия - прим. ТАСС)", является продвижение научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем на основе внедрения инновационных технологий, предоставление рабочей площадки для русскоговорящих ученых на территории Китая, создание Совместного инжинирингового центра и Центра трансфера технологий, а также содействие китайской стороне в создании совместных научно-исследовательских центров, оффшорных инкубаторов и рабочей площадки для высококвалифицированных специалистов в России.

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