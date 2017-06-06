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В Японии разрешат женщинам вписывать в паспорта девичьи фамилии

Общество
6 июня, 7:51 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Новые правила для документов на выезд за рубеж вступят в силу с 1 апреля 2018 года

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ТОКИО, 6 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии во вторник приняло решение разрешить замужним женщинам по желанию вписывать в свои паспорта также девичьи фамилии, что сейчас допускается лишь в крайних случаях. Новая система заработает с будущего финансового года, а именно с 1 апреля 2018 года, сообщили на заседании специального штаба по проблемам женщин, которое прошло в Токио под председательством премьер-министра Синдзо Абэ.

Изменение затронет документы для выезда за рубеж, поскольку внутри страны паспорта не используются, а для удостоверения личности применяют автомобильные права, карты медицинских страховок и т.д. В настоящее время девичью фамилию в паспорт можно дополнительно вписать только в одном случае - если женщина докажет, что она известна за рубежом именно под этим именем. Для этого нужно представить подтверждения - например, научные работы, газетные статьи и т.д. Сделать это нелегко, и подобной системой пользуется менее 1% женщин, выезжающих за границу.

На заседании кабмина было решено также в перспективе разрешить занесение девичьих фамилий и в карточки с индивидуальными едиными номерами. Их имеют все граждане Японии, а также иностранцы с разрешениями на длительное проживание. В стране сейчас обсуждается вопрос и о том, чтобы вообще разрешить женщинам свободно пользоваться и после выхода замуж своими девичьими фамилиями. Закон пока гласит, что у супругов фамилия должна быть одна. Мужчина, поэтому, в теории может взять фамилию жены, однако это бывает крайне редко. В результате такой порядок все более широко воспринимается как проявление застарелой дискриминации прекрасной половины японского населения.

Оппозиционные партии периодически поднимают вопрос об отмене подобного порядка. Однако такие попытки блокируются правящей Либерально-демократической партией, учитывающей мнение консервативных слоев населения. В то же время разрешение всем желающим дополнительно вписывать в загранпаспорта свои девичьи фамилии расценивают как первый шаг к тому, чтобы снять все ограничения на их использование в стране.

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