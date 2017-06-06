Лидеры Канады и Японии договорились сотрудничать с США по проблемам климата

ТОКИО, 6 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония и Канада будут и впредь сотрудничать с США по проблемам изменения климата, несмотря на решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения о мерах по борьбе с глобальным потеплением атмосферы. Японский премьер-министр Синдзо Абэ и его канадский коллега Джастин Трюдо договорились об этом в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

"Мы сожалеем по поводу решения США выйти из Парижского соглашения, - приводит слова Абэ телеканал NHK. - Однако хотелось бы найти способы продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами по вопросам изменения климата. Мы будем также активно работать над скорейшим введением в силу Парижского соглашения".

Премьер Трюдо, который в будущем году станет председательствовать в G7, поддержал такую позицию. "Канада будет воздействовать на США по проблемам изменения климата", - сказал он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. Согласно договору, Соединенные Штаты обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. 1 июня президент Дональд Трамп объявил о решении США выйти из соглашения. По его утверждениям, оно не отвечает интересам американской экономики приведет к потере 2,7 млн рабочих мест в Соединенных Штатах к 2025 году.