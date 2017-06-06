Опрос: почти 90% российских студентов любят читать книги

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Почти 90% студентов говорят о том, что любят читать книги, а самым любимым книжным героем называют Гарри Поттера - персонажа книг Джоан Роулинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социологии студенчества с НИУ ВШЭ.

"Большинство опрошенных нами студентов (87%) отметили, что им нравится читать книги. Читать самостоятельно они в основном начали в возрасте 7 лет", - говорится в материалах исследования.

По данным опроса, в детстве и подростковом возрасте значительной части опрошенных приходилось сталкиваться с давлением со стороны родителей - 45% ответили, что их заставляли читать, и 13% из них говорят, что такое принуждение стало причиной роста неприязни к книгам. Только для пятой части участников исследования (21%) знакомство с книгой проходило в добровольном порядке, и вместо принудительных мер родители старались привить любовь к чтению своим примером.

Влияние школы

Мнение о том, какое влияние оказала школа на интерес к чтению, разделилось - 41% респондентов считают, что учеба в школе поспособствовала росту увлеченности чтением, а 39% не отмечают никакого влияния школы на формирование интереса к чтению. Для 14% школа стала причиной роста неприязни к чтению. Тем не менее, 63% респондентов полагают, что классические произведения из школьной программы должен прочитать каждый, и только 19% считают достаточным ознакомиться с кратким содержанием ключевых произведений школьной программы, а 18% убеждены, что знание классических произведений из школьного курса не является необходимым для большинства людей.

Все или большую часть произведений из школьной программы прочитали 62% опрошенных. Тех, кто в школе почти ничего не читал, оказалось всего 3%. Любовь к чтению обязательным качеством культурного человека считает 63% опрошенных студентов, 37% придерживаются противоположной точки зрения.

Что читают

Успевают прочитать за месяц две-три книги 22% респондентов, 24% прочитывают одну книгу за этот период, а 20% читают по одной книге каждые два-три месяца. Каждый десятый студент читает несколько книг одновременно, а 12% признались, что практически не читают.

Самыми популярными жанрами среди студентов стали приключения (41%), фэнтези (40%), любовные романы (38%), поэзия (30%), детективы (29%) и книги по психологии (29%). Зарубежные авторы пользуются у студентов большим спросом (59%), чем отечественные (41%). Предпочтения по выбору между классической и современной литературой разделились почти поровну - 47% и 53% соответственно.

Среди любимых авторов большинство студентов указало имена российских классиков - А.С. Пушкин (17 %), Ф. М. Достоевский (13%), Л.Н. Толстой (12%), М.А. Булгаков (11%), С.А. Есенин (9%). Любимые зарубежные авторы российских студентов - Э.М. Ремарк (8%), С. Кинг (7%), Р. Брэдбери (7%), Дж. Роулинг (4%). Наибольшее впечатление на студентов произвели "Мастер и Маргарита" Булгакова (7%), "Война и мир" Толстого (5%), "Преступление и наказание" Достоевского (3%), "Гарри Поттер" Роулинг (2%), "451 градус по Фаренгейту" Брэдбери (2%).

Гарри Поттера большинство респондентов назвали своим любимым персонажем. Сразу за ним следуют Родион Раскольников, Григорий Печорин, Маргарита, а замыкает пятерку Шерлок Холмс.

Об опросе

Онлайн-исследование проводилось 22-30 мая 2017 года. В опросе приняли участие 3682 студента. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и вузовских группах в социальных сетях ("Вконтакте", Instagram, Twitter, Facebook) более чем в 30 регионах России.