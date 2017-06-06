Володин: слушания по реновации должны пройти не только в Госдуме, но и на уровне Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что кроме парламентских слушаний по реновации жилищного фонда столицы в нижней палате парламента обсуждение резонансной инициативы должно пройти в Мосгордуме и Общественной палате Москвы.

"Графики, реализацию этого проекта нужно обсуждать на уровне Мосгордумы. Правильно было бы, чтобы и Общественная палата города Москвы подключилась к этой работе", - заявил он журналистам. При этом, по мнению спикера, не стоит ограничиваться только интернет-коммуникациями, "а воочию, напрямую поговорить о реализации этого проекта" с жителями.

"Любой закон, касающийся жизни граждан, требует обсуждения, тем более, если это закон по такой важной теме как жилищный вопрос и права собственности на жилье", - подчеркнул спикер.

Слушания в Госдуме

Володин заявил, что запланированные в Госдуме слушания пройдут прежде всего для того, чтобы услышать мнение жителей, чьи дома подпадают под реновацию. По его словам, если в ходе слушаний прозвучат предложения, которые будут интересны и важны, у депутатов будет возможность рассмотреть их в виде поправок в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении.

При этом Володин считает, что нет необходимости торопиться с принятием закона в целом, главная задача, на его взгляд, заключается в качестве документа. "Нет задачи гнать под какие-то даты, нам нужно принять качественный закон", - подчеркнул он.

Необходимость реновации

"Несмотря на все проблемы и вызовы, власть думает о том, что будет завтра, ведь хрущевки - это дома, которые находятся в предаварийном состоянии", - обратил внимание спикер. По его мнению, дискредитацией данной программы занимаются "безответсвенные политиканы и демагоги, которые не живут в этих (устаревших) домах и не думают о тех, кто живет в домах, которые рано или поздно станут аварийными".

"Огромное количество жилья выработало свой ресурс еще в 1986 году, эти дома прошли эксплуатационный срок, возникают риски, которых с каждым годом все больше и больше", - указал спикер. Он уверен, что "сам по себе проект не просто правильный, он необходим".

"Мы должны понимать, что чем быстрее начнется реализация проекта, тем быстрее люди переедут в безопасное комфортабельное жилье в том районе, где они проживают и, самое главное, у человека появляется выбор между равноценным или равнозначным жильем или компенсацией".

О мониторинге реализации будущего закона

Володин сообщил, что в дальнейшем будет проводиться мониторинг реализации закона о реновации."Вопросы правоприменения и контроля за исполнением закона - это необходимая составляющая нашей работы. Депутаты, избранные от Москвы, и профильные комитеты (Госдумы) будут анализировать правоприменительную практику, более того: контролировать срок реализации данного закона", - указал он.

По словам спикера, будет действовать "механизм обратной связи с жильцами, которые будут в рамках проекта переезжать в новые дома". "Это, в том числе, диалог и обратная связь с региональной властью, мэрией Москвы, с федеральными министерствами, которые имеют отношение к реализации проекта, с институтами гражданского общества", - добавил Володин.

При этом, на его взгляд, эффективность работы закона станет понятна как раз тогда, когда начнут переселяться жители первых домов, попавших под реновацию.

О возможной реновации в регионах

Спикер не исключил, что программа реновации жилфонда Москвы может стать пилотным проектом, после реализации которого можно будет говорить о сносе хрущевок в российских регионах.

"Нужно сейчас максимально доработать нормы закона, чтобы они эффективно решали проблемы людей, реализовать этот проект как пилотный в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан и насколько он эффективен", - считает политик. По его мнению, "это будет хорошим примером, в том числе для региональных властей, чтобы они начали думать, как этот проект реализовать у себя на территории".

"А мы уже нормативную базу для этого подготовили, региональной власти уже будет достаточно принять отсылочные нормы, что данный закон может быть распространен на другие территории", - пояснил спикер.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10 - 15 лет. Когда (примерно к июлю 2017 года) будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров жилья.

Всего для сноса изначально было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тысячи.

В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям - неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка соответствующего решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение инициативы запланировано на 9 июня.