Володин: слушания по реновации должны пройти не только в Госдуме, но и на уровне Москвы

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что кроме парламентских слушаний по реновации жилищного фонда столицы в нижней палате парламента обсуждение резонансной инициативы должно пройти в Мосгордуме и Общественной палате Москвы.
"Графики, реализацию этого проекта нужно обсуждать на уровне Мосгордумы. Правильно было бы, чтобы и Общественная палата города Москвы подключилась к этой работе", - заявил он журналистам. При этом, по мнению спикера, не стоит ограничиваться только интернет-коммуникациями, "а воочию, напрямую поговорить о реализации этого проекта" с жителями.
"Любой закон, касающийся жизни граждан, требует обсуждения, тем более, если это закон по такой важной теме как жилищный вопрос и права собственности на жилье", - подчеркнул спикер.
Володин заявил, что запланированные в Госдуме слушания пройдут прежде всего для того, чтобы услышать мнение жителей, чьи дома подпадают под реновацию. По его словам, если в ходе слушаний прозвучат предложения, которые будут интересны и важны, у депутатов будет возможность рассмотреть их в виде поправок в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении.
При этом Володин считает, что нет необходимости торопиться с принятием закона в целом, главная задача, на его взгляд, заключается в качестве документа. "Нет задачи гнать под какие-то даты, нам нужно принять качественный закон", - подчеркнул он.
"Несмотря на все проблемы и вызовы, власть думает о том, что будет завтра, ведь хрущевки - это дома, которые находятся в предаварийном состоянии", - обратил внимание спикер. По его мнению, дискредитацией данной программы занимаются "безответсвенные политиканы и демагоги, которые не живут в этих (устаревших) домах и не думают о тех, кто живет в домах, которые рано или поздно станут аварийными".
"Огромное количество жилья выработало свой ресурс еще в 1986 году, эти дома прошли эксплуатационный срок, возникают риски, которых с каждым годом все больше и больше", - указал спикер. Он уверен, что "сам по себе проект не просто правильный, он необходим".
"Мы должны понимать, что чем быстрее начнется реализация проекта, тем быстрее люди переедут в безопасное комфортабельное жилье в том районе, где они проживают и, самое главное, у человека появляется выбор между равноценным или равнозначным жильем или компенсацией".
Володин сообщил, что в дальнейшем будет проводиться мониторинг реализации закона о реновации."Вопросы правоприменения и контроля за исполнением закона - это необходимая составляющая нашей работы. Депутаты, избранные от Москвы, и профильные комитеты (Госдумы) будут анализировать правоприменительную практику, более того: контролировать срок реализации данного закона", - указал он.
По словам спикера, будет действовать "механизм обратной связи с жильцами, которые будут в рамках проекта переезжать в новые дома". "Это, в том числе, диалог и обратная связь с региональной властью, мэрией Москвы, с федеральными министерствами, которые имеют отношение к реализации проекта, с институтами гражданского общества", - добавил Володин.
При этом, на его взгляд, эффективность работы закона станет понятна как раз тогда, когда начнут переселяться жители первых домов, попавших под реновацию.
Спикер не исключил, что программа реновации жилфонда Москвы может стать пилотным проектом, после реализации которого можно будет говорить о сносе хрущевок в российских регионах.
"Нужно сейчас максимально доработать нормы закона, чтобы они эффективно решали проблемы людей, реализовать этот проект как пилотный в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан и насколько он эффективен", - считает политик. По его мнению, "это будет хорошим примером, в том числе для региональных властей, чтобы они начали думать, как этот проект реализовать у себя на территории".
"А мы уже нормативную базу для этого подготовили, региональной власти уже будет достаточно принять отсылочные нормы, что данный закон может быть распространен на другие территории", - пояснил спикер.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10 - 15 лет. Когда (примерно к июлю 2017 года) будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров жилья.
Всего для сноса изначально было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тысячи.
В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям - неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка соответствующего решения со стороны двух третей собственников квартир.
В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение инициативы запланировано на 9 июня.