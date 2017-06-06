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Финансовая грамотность школьников: итоги исследования. Видеотрансляция

Общество
6 июня, 10:04 UTC+3

Участники пресс-конференции рассказывают о том, как изменился уровень финансовой грамотности в России и зачем внедрять ее в систему школьного образования

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации новых результатов авторитетного международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по финансовой грамотности 15-летних школьников.

О том, как изменился уровень финансовой грамотности молодежи и как проходит процесс ее внедрения в систему школьного образования, рассказывают директор департамента по финансам ОЭСР, исполнительный секретарь Международной сети по вопросам финансового образования Флор-Анн Месси, руководитель Центра оценки качества образования Российской академии образования, руководитель национальной команды исследования PISA в России Галина Ковалева, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, и.о. директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Ирина Мануйлова, директор Европейской гимназии Ирина Боганцева, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Николай Берзон и стратегический координатор проекта Минфина России по финансовой грамотности, сопредседатель подгруппы по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг Группы двадцати (G20) Анна Зеленцова.

Международное исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) PISA по финансовой грамотности школьников проводится раз в три года. Первое исследование проводилось в 2012 году. Результаты оценки дают представление о готовности учеников ко взрослой жизни в современном финансовом мире.

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