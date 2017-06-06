Отправка экологического взвода для очистки острова Врангеля началась в ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отправка экологического подразделения, которое до середины октября будет очищать остров Врангеля от металлолома, началась в Восточном военном округе (ВВО), сообщает пресс-служба округа.

"На сегодняшний день группа военнослужащих с имуществом прибыла на аэродром Анадырь, отправку подразделения планируется завершить к 15 июня текущего года. Работы по очистке острова от металлического мусора начнутся в июне текущего года на двух участках, в частности в районе п. Ушаковское и мыса Гаваи. Военнослужащие экологического взвода ВВО до середины октября планируют собрать и отправить на материк около 600 тонн металлолома", - говорится в сообщении.

Военным объяснили правила поведения на территории обитания диких животных, рассказали о технике безопасности при работе на крановом оборудовании и гидравлических прессах. Также их обеспечили медицинскими средствами и средствами индивидуальной защиты.

В 2017 году мероприятия по очистке воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелагах Новая Земля и Новосибирские острова, а также на других объектах. Всего предстоит собрать более 3,9 тысячи тонн металлолома. С 1 июня по 1 октября 2016 года уже было собрано более шести тысяч тонн металлолома, более 4,7 тысячи было вывезено на материк. На Центральном полигоне Российской Федерации на Новой Земле было ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории достигла 162 га.