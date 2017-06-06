Характеристики подлежащих сносу домов уточнили ко второму чтению закона о реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены ко второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

В новой редакции законопроекта, опубликованного на сайте профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству, указано, что в перечень домов, подлежащих сносу, "могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома", собственники жилья в которых проголосуют за снос.

"При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий", - уточняется в поправках.

В Госдуме 6 июня пройдут парламентские слушания, посвященные программе реновации, на которые пригласили жителей домов, предложенных к сносу.