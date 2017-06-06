Характеристики подлежащих сносу домов уточнили ко второму чтению закона о реновации

Исламские женщины выступили за расширение своих правСоциальная ответственность 6 июня, 11:15
ЦБ снизил оценку роста ВВП во II квартале до 0,5%Экономика и бизнес 6 июня, 11:08
Предотвративший строительство цементного завода в Словении получил экологическую премиюСоциальная ответственность 6 июня, 11:06
Косачев рассказал о цели создания комиссии Совфеда против вмешательства в дела РФПолитика 6 июня, 11:06
Арктические спасатели помогают лодкам и танкерам и хотят победить тишину в мореОбщество 6 июня, 11:00
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФМеждународная панорама 6 июня, 10:57
Футболист сборной России Зобнин не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмыСпорт 6 июня, 10:54
Жители включенных в проект реновации домов освобождаются от взносов на капремонтОбщество 6 июня, 10:53
Матч КХЛ на открытом воздухе "Йокерит" - СКА пройдет 2 декабряСпорт 6 июня, 10:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены ко второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.
В новой редакции законопроекта, опубликованного на сайте профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству, указано, что в перечень домов, подлежащих сносу, "могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома", собственники жилья в которых проголосуют за снос.
"При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий", - уточняется в поправках.
В Госдуме 6 июня пройдут парламентские слушания, посвященные программе реновации, на которые пригласили жителей домов, предложенных к сносу.