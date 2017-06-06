Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Характеристики подлежащих сносу домов уточнили ко второму чтению закона о реновации

Общество
6 июня, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В перечень подлежащих сносу домов могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, однако они должны быть не выше девяти этажей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены ко второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

В новой редакции законопроекта, опубликованного на сайте профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству, указано, что в перечень домов, подлежащих сносу, "могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома", собственники жилья в которых проголосуют за снос.

"При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий", - уточняется в поправках.

В Госдуме 6 июня пройдут парламентские слушания, посвященные программе реновации, на которые пригласили жителей домов, предложенных к сносу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
7
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
Темы дня
Загрузка...
Реклама