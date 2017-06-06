Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству во вторник рекомендовал палате принять ключевые поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал на заседании комитета его председатель Евгений Москвичев, к тексту поступило 144 поправки от правительства РФ, от депутатов всех фракций. По его словам, 90% этих поправок принято или частично, или полностью. "Не приняты поправки, их около 20, которые вносят изменения в концепцию законопроекта, с которыми надо работать и дальше принимать, может быть, даже политическое решение", - отметил парламентарий.

Гарантии для жителей

По словам Москвичева, депутаты всех фракций, встречаясь с жителями Москвы, увидели, какие именно для них нужны гарантии. "Это право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации", - назвал он ключевые из них, перечисляя поправки ко второму чтению. "Мы говорим о том, что в понятия "равнозначность" и "денежная компенсация" должны входить не только стоимость квартиры, но и стоимость общих помещений, и при этом нельзя забывать о земле, которая находится под домом", - подчеркнул политик.

"Мы постарались прописать все вопросы, о которых мы говорили: вместо 60 (будет) 90 дней (на принятие решения о переселении)", - продолжил Москвичев. "Прописали (необходимость того), чтобы в районе, где будут проживать (переселенные) жители Москвы, обратить особое внимание на транспортную инфраструктуру, школы, к которым люди привыкли, поликлиники, спортзалы, - рассказал он. - Мы даже ставили вопрос о том, если жители будут переезжать, пусть лучше переезжают всем подъездом, потому что они десятилетиями жили там".

Кроме того, поправки обязывают московские власти "соблюдать нормы федерального законодательства о постановке на кадастровый учет, о регистрации, о земельных отношениях". "Мы постарались не менять федеральные законы по теплоэнергетике, по газоснабжению", - добавил глава комитета.

"Мы понимали, что надо писать закон больше прямого действия, а не отсылочного к региону, закон, который я бы назвал пилотным или шаблонным, по которому, может быть, будет жить вся Россия, а отрабатывать эти вопросы будем на Москве", - заявил Москвичев. "Мы постарались, чтобы все квартиры сдавались с хорошим ремонтом, с отделкой. Если жители не могут переехать, то власть обязана организовать за свои деньги этот переезд", - добавил он.

Соцнайм и коммуналки

"Мы посмотрели по вопросам соцнайма. Мы считаем, что у них (граждан, которым жилье предоставлено по социальному найму) должны быть такие же права, как и у собственников жилья", - заявил также Москвичев. "Если кто-то живет в коммуналке или в общежитии, мы говорим, что люди должны получить квартиры", - подчеркнул он.

"Мы понимаем, что есть не только вопросы реновации, но и вопросы аварийного жилья", - отметил также глава думского комитета. "Мы долго работали по этому вопросу и сказали: "Нет, по "аварийке" есть другой закон, по которому надо жить", - изложил Москвичев позицию депутатов.

"Мы убрали понятие, что люди получают что-то бесплатно. Люди свои квартиры отдают власти, и эта квартира чего-то стоит", - акцентировал внимание он.