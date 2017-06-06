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Жителей сносимых домов не смогут выселить до передачи им новых квартир или компенсации

Общество
6 июня, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Собственники жилья могут претендовать на выбор равнозначные или равноценные квартиры в домах, расположенных в том же районе столицы

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Собственники квартир в московских домах, подлежащих сносу по программе реновации, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены ко второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

"При реализации решения о реновации граждане не могут быть выселены из жилых помещений до дня передачи им нового жилого помещения, соответствующего требованиям настоящего закона, или предоставления им в соответствии с настоящим законом равноценного возмещения в денежной форме", - говорится в новой редакции законопроекта, опубликованного на сайте профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству.

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Согласно законопроекту, собственники и наниматели жилья, подпадающего под программу реновации в Москве, смогут получить на выбор равнозначные или равноценные квартиры в домах, расположенных в том же районе столицы, или компенсацию в денежной форме. Исключение делается для жителей домов в Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административных округах: им новое жилье будет предоставляться в пределах округа, а не района.

В новой редакции законопроекта содержится уточнение, что решение о выводе из эксплуатации принимается не ранее дня выселения всех собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации.

В Госдуме 6 июня пройдут парламентские слушания, посвященные программе реновации, на которые пригласили жителей домов, предложенных к сносу.

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