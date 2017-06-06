Представители более 100 стран участвуют в салоне "Комплексная безопасность"

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НОГИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков открыл в Ногинском спасательном центре в Подмосковье X международный салон "Комплексная безопасность", участие в котором принимают участие представители более 100 стран.
"Сегодня в Ногинском спасательном центре МЧС мы открываем юбилейный, десятый, салон "Комплексная безопасность", в ходе которого будут продемонстрированы новые разработки антикризисного управления, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, образцы техники, экипировки и оснащения, которые производит отечественная промышленность", - сказал глава МЧС на церемонии открытия салона.
По его словам, в выставке принимают участие более 300 организаций, производящих спасательные средства и технологии безопасности, а также представители более 100 стран.
"В рамках салона будет проведено Всероссийское совещание по проблемам гражданской обороны и защиты населения, а также ряд интересных семинаров и встреч", - рассказал Пучков. Он добавил, что новым трендом форума является участие детей, кадетов, курсантов и студентов, которые также ознакомятся с новыми разработками.
"Для них подготовлена интересная развлекательная и познавательная программа", - отметил министр.
Международный салон открылся с учений, во время которых подразделения МЧС России, МВД и других силовых ведомств, различные экстренные службы сразу на нескольких площадках полигона отработали действия по ликвидации последствий практически всех видов чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера - пожаров, наводнений, авиакатастрофы, железнодорожной аварии, утечки химических веществ, ДТП.
В них приняли участие более 1,5 тыс. человек, свыше 200 единиц техники - вертолеты и самолеты, беспилотники, роботы, современная спасательная техника, в том числе плавающий транспортер и автомобиль "Урал 4320".
Вместе с российскими спасателями в учениях участвовали и специалисты из других стран - Белоруссии, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Монголии, а также личный состав Иорданского поисково-спасательного отряда. Салон "Комплексная безопасность" завершит работу 9 июня.