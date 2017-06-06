Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители более 100 стран участвуют в салоне "Комплексная безопасность"

Общество
6 июня, 11:19 UTC+3 НОГИНСК НОГИНСК 6, июня. /ТАСС

Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что в рамках салона будет проведено Всероссийское совещание по проблемам гражданской обороны и защиты населения, а также ряд семинаров и встреч

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОГИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков открыл в Ногинском спасательном центре в Подмосковье X международный салон "Комплексная безопасность", участие в котором принимают участие представители более 100 стран.

"Сегодня в Ногинском спасательном центре МЧС мы открываем юбилейный, десятый, салон "Комплексная безопасность", в ходе которого будут продемонстрированы новые разработки антикризисного управления, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, образцы техники, экипировки и оснащения, которые производит отечественная промышленность", - сказал глава МЧС на церемонии открытия салона.

По его словам, в выставке принимают участие более 300 организаций, производящих спасательные средства и технологии безопасности, а также представители более 100 стран.

"В рамках салона будет проведено Всероссийское совещание по проблемам гражданской обороны и защиты населения, а также ряд интересных семинаров и встреч", - рассказал Пучков. Он добавил, что новым трендом форума является участие детей, кадетов, курсантов и студентов, которые также ознакомятся с новыми разработками.

"Для них подготовлена интересная развлекательная и познавательная программа", - отметил министр.

Международный салон открылся с учений, во время которых подразделения МЧС России, МВД и других силовых ведомств, различные экстренные службы сразу на нескольких площадках полигона отработали действия по ликвидации последствий практически всех видов чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера - пожаров, наводнений, авиакатастрофы, железнодорожной аварии, утечки химических веществ, ДТП.

В них приняли участие более 1,5 тыс. человек, свыше 200 единиц техники - вертолеты и самолеты, беспилотники, роботы, современная спасательная техника, в том числе плавающий транспортер и автомобиль "Урал 4320".

Вместе с российскими спасателями в учениях участвовали и специалисты из других стран - Белоруссии, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Монголии, а также личный состав Иорданского поисково-спасательного отряда. Салон "Комплексная безопасность" завершит работу 9 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама