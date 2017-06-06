Хованская предложит Путину распространить проект реновации жилья на всю Россию

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным намерена предложить ему распространить программу реновации жилого фонда Москвы на всю Россию. Парламентарий выступила на заседании профильного думского комитета по транспорту и строительству, который рекомендовал палате принять во втором, основном чтении соответствующий законопроект.

"У нас 15-го числа "Прямая линия" с президентом, я туда приглашена. Если мне будет дана возможность задать вопрос, а мне такое обещают, я, безусловно, такой вопрос президенту задам. Это решение политическое", - сказала Хованская.

"Я не скрою - я подготовила (соответствующие предложения) в виде поправки (ко второму чтению). Это проект, который будет работать на всю Россию", - продолжила глава комитета. Она пояснила, что пришла к такому мнению "после того, как побывала в Крыму и услышала позицию крымчан, которые категорически настаивают на том, чтобы закон принимался для всей страны".

"Это (также) позиция жителей Санкт-Петербурга, которые тоже требуют того, чтобы закон работал на всю страну", - добавила политик, предположив, что в ближайшее время появятся обращения и от жителей других регионов.

Хованская предложила сформулировать данные положения в третьей таблице поправок и отложить принятие решения по ней. Таким образом, всего к тексту законопроекта ко второму чтению поступило три таблицы поправок - первая, рекомендованная профильным комитетом к принятию, вторая, рекомендованная к отклонению, и третий список, разработанный Хованской.