Изменен порядок учета голосов молчунов, не высказавшихся по участию в реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Голоса москвичей - собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены к его второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

"Результаты голосования по жилым помещениям (за исключением голосования на общих собраниях собственников жилых помещений), в случае если ни один из собственников и (или) нанимателей не принял участия в голосовании, учитываются пропорционально результатам голосования по жилым помещениям, собственники и (или) наниматели которых приняли участие в голосовании", - отмечается в документе.

В документе также подчеркивается, что в проект программы реновации "могут быть включены только многоквартирный дом первого периода индустриального домостроения, аналогичный ему по характеристикам конструктивных элементов многоквартирный дом, в которых собственники и наниматели не менее двух третей жилых помещений поддержали включение соответствующего многоквартирного дома в проект программы реновации".

Из программы можно выйти

Жильцы на любом этапе формирования программы или ее реализации (до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации) в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы.

Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Первые договоры о переходе права собственности, о соцнайме или о равноценной выплате могут быть заключены не ранее истечения 90 дней со дня принятия решения о реновации многоквартирного дома, в котором расположены такие помещения.

При проведении голосования полномочием по представлению интересов города Москвы как собственника жилых помещений в многоквартирном доме наделяются наниматели жилых помещений в этом доме.

Информирование населения

Горожане о вопросах реновации смогут узнавать из печатных СМИ, на официальном сайте московской мэрии, "ином определенном указанным органом государственной власти сайте в сети Интернет", а также другими способами и в порядке, предусмотренными законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы.

Решение о реновации в течение трех дней со дня его принятия опубликовывается в вышеназванных источниках.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

В Госдуме 6 июня пройдут слушания по этой программе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что обсуждение резонансной инициативы нужно провести также в Мосгордуме и Общественной палате Москвы.