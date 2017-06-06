Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Изменен порядок учета голосов молчунов, не высказавшихся по участию в реновации

Общество
6 июня, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Голоса молчунов будут распределены пропорционально результатам проголосовавших

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Голоса москвичей - собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены к его второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

"Результаты голосования по жилым помещениям (за исключением голосования на общих собраниях собственников жилых помещений), в случае если ни один из собственников и (или) нанимателей не принял участия в голосовании, учитываются пропорционально результатам голосования по жилым помещениям, собственники и (или) наниматели которых приняли участие в голосовании", - отмечается в документе.

В документе также подчеркивается, что в проект программы реновации "могут быть включены только многоквартирный дом первого периода индустриального домостроения, аналогичный ему по характеристикам конструктивных элементов многоквартирный дом, в которых собственники и наниматели не менее двух третей жилых помещений поддержали включение соответствующего многоквартирного дома в проект программы реновации".

Из программы можно выйти

Жильцы на любом этапе формирования программы или ее реализации (до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации) в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы.

Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Первые договоры о переходе права собственности, о соцнайме или о равноценной выплате могут быть заключены не ранее истечения 90 дней со дня принятия решения о реновации многоквартирного дома, в котором расположены такие помещения.

При проведении голосования полномочием по представлению интересов города Москвы как собственника жилых помещений в многоквартирном доме наделяются наниматели жилых помещений в этом доме.

Информирование населения

Горожане о вопросах реновации смогут узнавать из печатных СМИ, на официальном сайте московской мэрии, "ином определенном указанным органом государственной власти сайте в сети Интернет", а также другими способами и в порядке, предусмотренными законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы.

Решение о реновации в течение трех дней со дня его принятия опубликовывается в вышеназванных источниках.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

В Госдуме 6 июня пройдут слушания по этой программе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что обсуждение резонансной инициативы нужно провести также в Мосгордуме и Общественной палате Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама