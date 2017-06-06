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"Яндекс" запустил сервис по поиску освободившихся мест на парковках

Общество
6 июня, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В настоящее время приложение работает в тестовом режиме

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Яндекс.Навигатор" запустило функцию поиска освободившихся парковочных мест. Сервис доступен в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге и еще пяти городах России, сообщил во вторник ТАСС менеджер "Яндекс.Навигатора" Леонид Александров.

"Сколько продлится тестовый период, я не могу сказать, есть ограничение ресурсов. Мы совместно с нашими картографами сами собираем данные и, город за городом, постоянно расширяем покрытие. Стремимся сделать общую карту по всему миру и когда-нибудь к этому придем. Когда - пока сказать сложно", - сказал он.

По словам Александрова, это первое навигационное приложение с такой функцией на российском рынке. Он пояснил, что сервис выделяет освободившиеся места на наземных парковках, расположенных вдоль дорог и на отведенных территориях, специальной меткой, которая сохраняется в течение пяти минут. Чтобы найти место для стоянки, система анализирует предоставляемые пользователями координаты, а также данные о характере движения (едет человек или идет). Затем алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине (а не сел, например, в автобус на ближайшей остановке), и отмечает парковочное место как свободное.

"Каждую секунду сотни тысяч человек используют "Яндекс.Навигатор" для своих поездок, сегодня уже 17 млн человек строят маршруты через приложение, в течение месяца люди проезжают с "Яндекс.Навигатором" 2 млрд километров. В конце прошлого года мы добавили в приложение карту парковок. Пару месяцев назад мы научились строить парковочные маршруты. Нам не хватало последнего компонента - знаний о том, где сейчас, в режиме реального времени, освобождается парковка - теперь водитель видит это в своем навигаторе", - добавил Александров.

Собеседник агентства также отметил, что пока рано говорить о сроках запуска функции по поиску свободных парковок во всех регионах России. "Пока мы не загадываем, насколько быстро мы успеем покрыть этими данными всю Россию. Шаг за шагом мы будем выходить с этими данными в каждый город России. Пока (помимо Москвы и Санкт-Петербурга, - прим. ТАСС) сервис доступен в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде. Сервис также работает в Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах", - сказал Александров.

Сервис "Яндекс.Навигатор", первая версия которого вышла в 2012 году, позволяет строить маршруты с учетом пробок и дорожной ситуации. Ежемесячно в России приложением пользуются 11,7 млн человек. 

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