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Почтовая речная навигация в отдаленные поселки началась на Ямале

Общество
6 июня, 12:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

В труднодоступные населенные пункты Ямала доставляются почта, продукты питания и товары первой необходимости

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Почтовая речная навигация в отдаленные поселки стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после схода льда с арктических рек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального отделения "Почты России".

"Сегодня открылась почтовая речная навигация: сотрудники приступили к доставке почты, продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Ямала на катере", - сказали там.

По данным пресс-службы, первыми получателями почты, доставленной катером, стали жители Шурышкарского района, туда посылки доставляются один раз в неделю.

"Несмотря на труднодоступность районов, ямальские почтовики будут, как и прежде, полностью удовлетворять спрос местных жителей на услуги почтовой связи. Например, за один рейс Салехард - Шурышкары - Мужи - Горки - Салехард катер будет проходить порядка более 1,1 тыс. км. Доставка почты катером будет осуществляться до наступления морозов, после чего, до установления ледовых переправ, почтовики снова пересядут на вертолеты, вездеходы, судна на воздушной подушке", - уточнили в пресс-службе.

За период речной навигации 2016 года сотрудники ямальской почты доставили жителям труднодоступных населенных пунктов около 120 тонн почты и товаров народного потребления.

В ЯНАО навигация стартовала на реках Обь, Малая Обь, Полуй, на реках Надым, Сыня и других еще наблюдаются довольно обширные ледовые поля.

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