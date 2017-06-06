Путин наградил экс-президента Сербии Николича орденом Дружбы

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы экс-президента Сербии Томислава Николича. Соответствующий указ опубликован я на официальном интернет-портале правовой информации.
Как говорится в тексте документа, Николич награжден "за большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства и дружественных связей между Российской Федерацией и Республикой Сербией".