Путин: силы гражданской обороны должны укреплять свой потенциал

НОГИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Силам гражданской обороны необходимо укреплять свой потенциал, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения, посвященного 85-летию системы ГО.

Как передает корреспондент ТАСС, текст приветствия на открытии форума зачитал глава МЧС России Владимир Пучков. "За прошедшие годы органы управления и силы гражданской обороны не раз доказывали свою эффективность в чрезвычайных ситуациях, обеспечивали защиту граждан и материальных ценностей от последствий катастроф", - говорится в приветствии президента.

"Силы гражданской обороны должны укреплять свой потенциал, активно осваивать новые технологии и совершенствовать нормативно-правовую базу, продвигать добровольческие и волонтерские инициативы", - подчеркивается в обращении главы государства. Он выразил уверенность, что участники совещания возьмут на вооружение лучшие практики и наработки.

Член Совета Федерации Евгений Серебренников отметил, что гражданская оборона является неотъемлемой и важной частью обеспечения национальной безопасности. "Гражданская оборона приобретает все более целенаправленный характер. Ее мероприятия обеспечивают не только решение важных оборонных задач, но и направлены на сохранение жизней людей", - сказал сенатор.